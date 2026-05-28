Phải đóng 30% vì tài khoản nhận 600 triệu đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra thanh niên SN 2000

Thủ đoạn lừa đảo cũ tái diễn trở lại.

Theo Trang thông tin Sohu, một thanh niên ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa trình báo công an sau khi nghi bị lừa đảo khi tham gia đầu tư ngoại hối thông qua ứng dụng giao dịch trực tuyến. Cụ thể, một thanh niên họ Trương (26 tuổi, sống tại tỉnh Quảng Đông) nhận được tin nhắn mời tham gia một “lớp học đầu tư quốc tế” và sử dụng ứng dụng lạ. Những người này quảng cáo mức lợi nhuận cao, cam kết có chuyên gia hướng dẫn giao dịch và dễ dàng rút tiền.

Sau khi tải ứng dụng, anh Trương được hướng dẫn mở tài khoản cá nhân, tham gia nhóm trò chuyện trực tuyến và học cách nạp và rút tiền trên nền tảng. Để tạo lòng tin, nhóm này còn hứa tặng nhiều phần quà giá trị như máy massage, điện thoại thông minh hay thiết bị gia dụng nếu anh tham gia đầy đủ các buổi học.

Ban đầu, anh Trương thực hiện thành công 3 giao dịch với tổng số tiền tương đương gần 150.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng) và nhận một khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, khi muốn rút toàn bộ tiền về tài khoản ngân hàng, anh được thông báo phải nộp thêm “thuế giao dịch” bằng 30% tổng số tiền đầu tư.

Nghi ngờ bị lừa, anh đã đến cơ quan công an trình báo. Công an Trung Quốc cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện nhiều mô hình lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến, đặc biệt là các ứng dụng hoặc sàn giao dịch quảng cáo lợi nhuận cao bất thường. Các đối tượng thường tạo niềm tin bằng việc cho nạn nhân rút khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu trước khi yêu cầu nộp thêm phí, thuế hoặc tiền xác minh tài khoản.

Ngoài các chiêu trò đầu tư tài chính, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều vụ giả mạo cán bộ chính quyền địa phương để lừa người dân cập nhật hồ sơ đất đai và dữ liệu cư trú.

Theo đó, các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng là cán bộ quản lý đất đai tại địa phương, yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ theo quy định mới. Chúng thường gây áp lực bằng cách thông báo phải hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn, nếu không sẽ bị xử phạt hoặc ảnh hưởng tới các giao dịch tài sản sau này.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi ảnh giấy tờ cá nhân, thông tin ngân hàng hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Một số trường hợp còn yêu cầu chuyển các khoản “phí xử lý hồ sơ” hoặc “phí cập nhật dữ liệu”.

Cơ quan an ninh mạng tại Trung Quốc khuyến cáo người dân cần kiểm tra thông tin trực tiếp với chính quyền địa phương khi nhận được các cuộc gọi liên quan tới đất đai hoặc dữ liệu cá nhân; tuyệt đối không cung cấp giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ và không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc.

Nhà chức trách cũng nhấn mạnh người dân không nên chuyển tiền dưới bất kỳ lý do “xử lý hồ sơ”, “xác minh dữ liệu” hay “nộp phí cập nhật” nếu chưa xác minh rõ thông tin từ cơ quan chức năng chính thức.