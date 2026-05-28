Người dân bắt sống con cá sấu khổng lồ dài 2,4 mét

Những người dân địa phương dũng cảm đã bắt được một con cá sấu lớn gây náo loạn trong làng của họ ở Indonesia.

Cư dân làng Salupao đã săn lùng con quái vật sông này, vốn được nhìn thấy lảng vảng gần nhà họ ở huyện Luwu trong tuần qua.

Họ cho biết con cá sấu liên tục nổi lên quanh bờ sông, nơi trẻ em thường chơi đùa và các gia đình làm việc nhà. Con cá sấu cũng được cho là bắt trộm thú cưng.

Các tình nguyện viên đã rà soát vùng nước gần khu dân cư và lần theo dấu vết con thú vào sáng sớm ngày 20/5.

Do kích thước lớn, họ được cho là đã dùng điện giật con cá sấu trước khi kéo nó về làng.

Con cá sấu khổng lồ bị bắt.

Đoạn clip cho thấy những cư dân kinh hãi la hét khi một số người đàn ông kéo con bò sát dài 2,4 mét lên bờ. Họ buộc mõm và chân của nó lại trong khi những người dân làng hiếu kỳ tiến lại gần để chạm vào lớp da dày của nó.

Darni Konta, trưởng cảnh sát địa phương, xác nhận rằng con cá sấu đã bị bắt.

Ông nói: "Đúng là con cá sấu đã bị bắt bằng cách dùng điện giật vì nó đã gây phiền nhiễu cho người dân. Sự hiện diện của nó rất nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên để đưa con cá sấu trở lại môi trường sống tự nhiên của nó".

Các quan chức kêu gọi người dân cảnh giác với cá sấu trong mùa mưa, khi lũ lụt có thể cuốn chúng ra khỏi môi trường sống tự nhiên và vào các khu nhà gần đó.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loại cá sấu - với số lượng lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ, phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy sâu vào đất liền, gần các làng mạc hơn do đánh bắt cá quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu, kết hợp với việc mất môi trường sống do sự phát triển các khu vực ven biển thành trang trại.

Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến người dân lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.