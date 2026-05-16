Chụp ảnh cưới, người đàn ông 40 tuổi bị nhầm là "con của vợ"

Theo Beiqing.com , Hou Xiang, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc sinh non sau khi mẹ anh bị suy dinh dưỡng trong thai kỳ.

Từ khoảng năm 9 tuổi, cơ thể và giọng nói của Hou gần như không phát triển thêm. Đến nay, anh cao chưa tới 1,6m và có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Không ít người lạ khi gặp anh ngoài đời thường xuyên hỏi tuổi hoặc tưởng anh vẫn còn đi học. Truyền thông Trung Quốc cho biết tình trạng cụ thể của Hou chưa từng được công khai chính thức. Một số nguồn mô tả đây là di chứng của việc sinh non hoặc chậm phát triển bẩm sinh.

Thay vì để ngoại hình trở thành rào cản, Hou chọn theo đuổi diễn xuất với sự ủng hộ lớn từ gia đình.

Năm 2005, Hou bắt đầu được chú ý khi tham gia bộ phim sitcom nổi tiếng Home with Kids.

Khi đó Hou đã 19 tuổi nhưng lại vào vai một học sinh tiểu học tên Hoàng Phi Hồng, cậu bé thích tự nhận mình là "cao thủ kung fu" nhưng thực chất phụ giúp gia đình ở nhà tắm công cộng.

Điều đặc biệt là nhiều bạn diễn đóng vai bạn học của anh ngoài đời còn nhỏ tuổi hơn Hou tới 7 tuổi. Bộ phim sau đó trở thành một trong những sitcom gia đình nổi tiếng nhất Trung Quốc với nhiều câu thoại và chủ đề nuôi dạy con vẫn còn được khán giả nhắc lại nhiều năm sau.

Năm 2006, Hou tiếp tục tham gia phim truyền hình Stepfather với vai cậu con trai nổi loạn 14 tuổi tên Zhang Baojin. Chia sẻ với China Daily , Hou cho biết đạo diễn gần như đồng ý chọn anh ngay sau lần đầu gặp mặt thông qua lời giới thiệu của bạn bè. "Với tôi, tìm được một vai diễn mình thực sự yêu thích không phải điều dễ dàng", nam diễn viên tâm sự.

Năm 23 tuổi, Hou tham gia bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng Chuang Guandong, vào vai "Little Gold Nugget" - một thiếu niên sống sót trong trại đào vàng khắc nghiệt.

Để nhập vai, Hou được cho là đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh nhân vật và tới tận các khu mỏ để quan sát cuộc sống thực tế.

Sau đó, anh chia sẻ với Sina Entertainment rằng ngoại hình trẻ con mà nhiều người xem là bất lợi thực ra lại là lợi thế hiếm có vì nó giúp anh mang suy nghĩ của người trưởng thành vào những vai thiếu niên.

Năm 26 tuổi, Hou tiếp tục gây chú ý khi vào vai một cậu bé thông minh, tinh nghịch trong phim Tunnel Warfare. Đạo diễn của phim từng khen anh là người "chiếm trọn sự chú ý mỗi khi xuất hiện".

Dù được nhiều khán giả yêu mến, Hou Xiang cũng thừa nhận ngoại hình đặc biệt khiến anh khó thoát khỏi dạng vai thiếu niên.

Trong một cuộc phỏng vấn với City Daily, anh nói dù khán giả nhận ra mình nhưng đa phần các vai diễn đều xoay quanh hình tượng trẻ nhỏ. "Tôi hy vọng có thể làm tốt mọi vai diễn trong phạm vi mình có thể đảm nhận. Như vậy cũng đã là một thành công với diễn viên", Hou chia sẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hou kết hôn với Zhao Yin, bạn học cũ thời trung học vào năm 2013. Hai người quyết định không sinh con.

Tuy nhiên, bộ ảnh cưới của họ từng gây ra nhiều bình luận ác ý trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng thậm chí chế giễu rằng Hou và vợ "trông giống mẹ con". Khi hai người ra ngoài mua sắm, họ cũng thường bị nhầm là con trai đi theo mẹ.

Tháng 3 vừa qua, Hou Xiang xuất hiện trong bộ phim lịch sử Trung Quốc Zhanqi Ruhua với vai một chiến sĩ trẻ lao vào quân địch mang theo thuốc nổ để bảo vệ đồng đội. Dù chưa từng giành các giải thưởng lớn và chủ yếu đóng vai phụ, sự kiên trì của Hou Xiang vẫn khiến nhiều khán giả cảm động.

"Chính sự chân thành và tình yêu thuần khiết dành cho diễn xuất của anh ấy đã chạm tới trái tim vợ mình và cả khán giả. Anh ấy rất bình thường, thậm chí có chút khiếm khuyết, nhưng điều đó lại khiến anh ấy gần gũi hơn với những người như chúng ta", một khán giả bình luận.