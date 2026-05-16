Myanmar đề xuất tử hình tội cưỡng ép lừa đảo trực tuyến

Dự luật chống lừa đảo trực tuyến quy định mức án nghiêm khắc đối với các hành vi sử dụng bạo lực, giam giữ trái phép và ép buộc người khác tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Ngoài án tử hình, những kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc thực hiện các vụ lừa đảo tiền số có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Trong những năm gần đây, Myanmar đã trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Đông Nam Á, với nhiều nạn nhân nước ngoài bị buôn người và ép buộc tham gia. Cáctrung tâm lừa đảo trực tuyến đã bùng phát mạnh tại Myanmar trong thời gian qua, nhắm vào người dùng Internet trên khắp thế giới thông qua nhiều chiêu trò tinh vi như lừa tình và đầu tư tiền mã hóa. Chỉ riêng tại Mỹ, thiệt hại từ các hình thức lừa đảo này đã lên tới hơn 20 tỷ USD trong năm 2025 - theo thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Đây là thị trường ngầm trị giá hàng tỷ USD, thu hút không ít người tự nguyện tham gia. Tuy nhiên nhiều lao động nước ngoài sau khi được giải cứu và hồi hương khai nhận họ bị buôn người tới các cơ sở hoạt động phi pháp. Tại đây, các trùm lừa đảo dùng hình thức tra tấn và bạo lực để cưỡng ép họ làm việc.

Đây là dự luật đầu tiên được trình dưới chính phủ mới của Tổng thống Min Aung Hlaing. Ông chính thức tuyên thệ tổng thống Myanmar vào ngày 10/4, sau 5 năm lãnh đạo chính quyền quân sự từ sau cuộc đảo chính năm 2021.

Đáng chú ý, dự luật còn đề xuất thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm phối hợp với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống ngành công nghiệp lừa đảo. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Myanmar muốn tăng cường hợp tác quốc tế dưới chính quyền mới.

Quốc hội Myanmar dự kiến xem xét dự luật này vào đầu tháng 6 tới.



