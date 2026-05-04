Khẩn: Phát hiện độc tố cereulide trong sữa The a2 Milk Company, nhà máy New Zealand lập tức thu hồi

Công ty sữa a2 Milk (New Zealand) ngày 4/5 cho biết đã tiến hành thu hồi tự nguyện 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn a2 Platinum tại thị trường Mỹ, sau khi kiểm nghiệm phát hiện cereulide - một loại độc tố liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Đợt thu hồi ảnh hưởng tới tổng cộng 63.078 lon sữa được sản xuất bởi đối tác Synlait Milk, trong đó khoảng 16.428 sản phẩm được cho là đã đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc ba lô sữa bột bổ sung sắt, đóng hộp thiếc 31,7 ounce, với thông tin cụ thể:

- Lô 2210269454 có hạn sử dụng 15/7/2026

- Lô 2210324609 có hạn sử dụng 21/01/2027

- Lô 2210321712 có hạn sử dụng 15/01/2027

Thông tin mã lô và hạn dùng được in ở đáy hộp sản phẩm.

Theo giới phân tích, tác động của vụ việc không chỉ nằm ở chi phí thu hồi.

Synlait khẳng định các sản phẩm này được sản xuất tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành tại thời điểm đó.

Được biết, Cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Đây là chất bền nhiệt, có thể tồn tại trong thực phẩm, bao gồm cả sữa công thức, ngay cả sau khi nấu hoặc hâm nóng lại.

Thị trường sữa công thức toàn cầu thời gian qua liên tục bị ảnh hưởng bởi các lo ngại về sản phẩm nhiễm bẩn. Trước đó, nhiều “ông lớn” như Danone và Lactalis cũng đã tiến hành thu hồi một số sản phẩm vì vấn đề tương tự.

Phía a2 Milk cho biết sản phẩm liên quan đã được ngừng kinh doanh và rút khỏi kệ trước khi tiến hành thu hồi chính thức. Các sản phẩm này được phân phối qua website của hãng, nền tảng Amazon cùng một số kênh khác.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp người tiêu dùng nào bị ảnh hưởng sức khỏe. a2 Milk cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA để xử lý vụ việc.

Nguồn: Reuters