Cảnh báo: Một loại kem bôi da nổi tiếng bị thu hồi do nhiễm khuẩn tụ cầu có thể gây tử vong

Theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), công ty Pharmacal đã chủ động thu hồi một lô sản phẩm MG217 Multi-Symptom Treatment Cream & Skin Protectant Eczema Cream sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có dấu hiệu nhiễm khuẩn tụ cầu.

Sản phẩm nằm trong diện bị thu hồi là tuýp kem dung tích 6 ounce, mang số lô 1024088 và hạn sử dụng đến tháng 11/2026. Nhà sản xuất cho biết người tiêu dùng có thể kiểm tra mã lô ở phần mép gập cuối tuýp kem để xác định liệu sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện ảnh hưởng hay không.

Sản phẩm bôi da vừa bị thu hồi

Đáng chú ý, dòng kem này từng được phân phối rộng rãi trên toàn nước Mỹ thông qua nhiều kênh bán hàng khác nhau, bao gồm các nhà bán buôn, hệ thống cửa hàng tạp hóa và những nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon. Điều này khiến phạm vi ảnh hưởng của đợt thu hồi được đánh giá là tương đối lớn.

Ngay sau khi thông tin được công bố, FDA đã phát đi khuyến cáo yêu cầu người tiêu dùng đang sở hữu sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng cần ngừng sử dụng ngay lập tức và tiêu hủy sản phẩm nhằm hạn chế nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Theo giới thiệu từ hãng, MG217 là dòng kem được sử dụng nhằm hỗ trợ làm dịu các triệu chứng thường gặp của bệnh chàm da như ngứa, khô da, đỏ rát, nứt nẻ hoặc kích ứng. Sản phẩm chứa 2% yến mạch keo (colloidal oatmeal) và được quảng bá là không chứa hương liệu, không steroid và ít gây dị ứng, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm.

Tuy nhiên, FDA nhấn mạnh rằng việc sử dụng sản phẩm nhiễm vi khuẩn tụ cầu có thể dẫn tới nhiều hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Ở mức độ nhẹ, người dùng có thể gặp tình trạng kích ứng hoặc nhiễm trùng ngoài da. Nhưng trong các trường hợp nặng hơn, vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể và gây ra các bệnh lý nguy hiểm.

Đặc biệt, những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc đang có tổn thương ngoài da như bỏng, vết thương hở hay mắc các bệnh lý da liễu mãn tính như chàm được xem là nhóm có nguy cơ cao nhất. Với các đối tượng này, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đã bị suy giảm, tạo điều kiện để vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và phát triển.

FDA cảnh báo trong những trường hợp nghiêm trọng, vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng máu, nhiễm trùng xương khớp, viêm van tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Đáng lo ngại hơn, tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng - những biến chứng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vi khuẩn tụ cầu vàng vốn tồn tại khá phổ biến trên da hoặc trong khoang mũi của nhiều người mà không gây ra triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi, đặc biệt ở những người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch suy giảm, loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

CDC cho biết các biểu hiện nhiễm tụ cầu có thể bắt đầu bằng nhọt, mụn hoặc các tổn thương ngoài da tương tự viêm nhiễm thông thường. Song nếu vi khuẩn lan rộng vào máu, phổi, tim hoặc xương, hậu quả có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Hiện phía Pharmacal cho biết công ty chưa ghi nhận trường hợp nào gặp phản ứng bất lợi hoặc mắc bệnh liên quan đến đợt thu hồi sản phẩm lần này. Dù vậy, giới chức y tế Mỹ vẫn khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng, nhanh chóng kiểm tra sản phẩm đang sử dụng và liên hệ cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng kem.

