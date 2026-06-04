Tang lễ đang diễn ra, 2 phụ nữ bỗng lao vào nhau trước quan tài khiến người thân hoảng hốt: Vì lý do này

Một tang lễ đang diễn ra bất ngờ trở nên hỗn loạn khi hai phụ nữ lao vào xô xát ngay trước quan tài.

Cuộc cãi vã bất ngờ bùng phát ngay trong tang lễ

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại bang Veracruz, Mexico khi hai người phụ nữ bất ngờ lao vào đánh nhau ngay trong tang lễ của một người đàn ông.

Theo truyền thông quốc tế, tang lễ đang diễn ra bình thường thì một trong hai người phụ nữ tiến đến gần quan tài để nói lời tiễn biệt. Những lời chia sẻ đầy tình cảm của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của người phụ nữ còn lại đang có mặt tại buổi lễ.

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại bang Veracruz, Mexico khi hai người phụ nữ bất ngờ lao vào đánh nhau ngay trong tang lễ của một người đàn ông. (Ảnh: NYP)

Từ những câu hỏi ban đầu, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển thành tranh cãi. Cả hai sau đó được cho là phát hiện mình đều từng có quan hệ tình cảm với người đàn ông vừa qua đời. Không khí căng thẳng leo thang chỉ trong vài phút trước khi biến thành màn xô xát ngay cạnh quan tài.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy hai người liên tục giằng co, la hét và cố gắng áp đảo đối phương trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Nhiều khách viếng và người thân vội vã lao tới can ngăn khi tình hình ngày càng mất kiểm soát.

Bí mật về người quá cố khiến tang lễ hỗn loạn

Theo các nguồn tin được New York Post và một số tờ báo quốc tế đăng tải, cả hai người phụ nữ đều không biết về sự tồn tại của đối phương cho đến khi cùng xuất hiện tại tang lễ.

Trong lúc tranh cãi, hai người còn giằng co cả bó hoa đặt cạnh quan tài. Một số người thân đã phải đứng chắn giữa hai bên nhằm ngăn sự việc tiếp tục leo thang. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy nhiều người liên tục kêu gọi cả hai bình tĩnh để tránh làm ảnh hưởng đến nghi thức tiễn đưa.

Cả hai người phụ nữ đều không biết về sự tồn tại của đối phương cho đến khi cùng xuất hiện tại tang lễ. (Ảnh: NYP)

Sau khi được chia sẻ lên mạng, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước tình huống hiếm gặp này, trong khi số khác cho rằng đây là một trong những sự cố khó xử nhất có thể xảy ra trong một tang lễ.

Dù không có ai bị thương nghiêm trọng, vụ việc vẫn khiến buổi lễ bị gián đoạn và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng sự thật về đời sống tình cảm của người quá cố chỉ được hé lộ vào thời điểm cuối cùng đã vô tình biến một tang lễ trang nghiêm thành cảnh tượng hỗn loạn ngay trước quan tài.

(Theo NYP, The Sun, Instagram)