15 nghề nghiệp đã hoàn toàn biến mất

Những công việc trong danh sách này từng là lựa chọn ổn định để kiếm sống.

Nhiều công việc từng rất phổ biến trong quá khứ hiện không còn xuất hiện trên hồ sơ xin việc ngày nay. Một số biến mất nhờ sự tiến bộ của công nghệ, trong khi một số nghề nguy hiểm và không mong muốn đã bị loại bỏ do luật lao động được cải thiện. Những công việc trong danh sách này từng là lựa chọn ổn định để kiếm sống trên thế giới, và hiện nay chúng hoặc đã không còn tồn tại, hoặc đang trên bờ vực biến mất hoàn toàn.

1. Người đưa tin bằng mô tô

Đây là những người lái mô tô trong Thế chiến I và Thế chiến II, chuyên chuyển các thông điệp khẩn cấp giữa các đơn vị quân đội. Vào thời đó, truyền tin qua radio thường không ổn định và dễ bị chặn bắt, nên những người đưa tin bằng mô tô nhanh nhẹn và đáng tin cậy được ưu tiên trong các tình huống cấp bách.

2. Nhân viên phục vụ quầy soda

Công việc này rất lý tưởng cho nhiều thanh thiếu niên trong thế kỷ 20. Họ thường đứng sau quầy soda tại các hiệu thuốc, mặc áo thun, đội mũ giấy trắng, phục vụ kem và đồ uống theo yêu cầu. Sự cạnh tranh từ các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đã khiến nghề này dần biến mất, mặc dù ngày nay một số nhà hàng đang cố gắng mang phong cách này trở lại.

3. Người rải thảo dược

Thế kỷ 17 không phải là thời kỳ sạch sẽ trong lịch sử nhân loại. Để đối phó với tình trạng vệ sinh kém, những người rải thảo dược được thuê để rải các loại cây và hoa khắp các dinh thự hoàng gia nhằm che lấp những mùi hôi thối. Các loại cây như húng quế, oải hương, cúc La Mã và hoa hồng thường được sử dụng.

4. Người bán sách dạo

Vào thế kỷ 18 và 19, thay vì mở cửa hàng cố định, một số người bán sách đi từng nhà để giới thiệu sản phẩm. Họ mang theo các mẫu sách và hình minh họa để quảng bá. Khác với những người bán hàng dạo các mặt hàng khác, người bán sách thường nhận được phản hồi khá tích cực. Tuy nhiên, ngày nay hình thức tiếp thị này đã gần như bị xóa bỏ.

5. Nhân viên điện báo

Trong thời kỳ hoàng kim của điện báo, nhu cầu thời chiến và mức lương cao khiến nghề này trở nên hấp dẫn. Điện báo viên cũng cần thiết để truyền tin giữa đất liền và tàu biển. Khi công nghệ liên lạc phát triển, điện báo và mã Morse dần bị thay thế, nhưng nó đã tác động mạnh mẽ đến cách con người giao tiếp.

6. Người đặt ghim bowling

Trước khi máy móc tự động ra đời, cần có người để dọn và xếp lại các quân ghim tại các sân bowling sau mỗi lượt chơi. Công việc thủ công này thường do các bé trai đảm nhận. Khi máy đặt ghim tự động xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 20, phần lớn các vị trí này đã biến mất.

7. Người gánh nước

Trong nhiều thế kỷ, những người gánh nước có công việc ổn định để cung cấp nước từ nguồn đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, khi hệ thống cấp nước trong nhà trở nên phổ biến ở phương Tây, nghề này dần biến mất.

8. Diễn viên kịch phát thanh

Kịch phát thanh là hình thức giải trí hàng đầu từ những năm 1920 đến 1950. Khán giả phải dựa vào âm nhạc, hiệu ứng âm thanh và lời thoại để hình dung câu chuyện. Sự trỗi dậy của truyền hình đã đặt dấu chấm hết cho nghề này tại Mỹ, dù một số nơi vẫn giữ được sự phổ biến và sự bùng nổ của podcast đang tạo ra mối quan tâm mới cho kịch âm thanh.

9. Người gõ cửa đánh thức

Trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, người ta thuê những "người gõ cửa" dùng gậy gõ vào cửa hoặc cửa sổ để đánh thức khách hàng dậy đi làm. Nghề này phổ biến ở Anh và Ireland, nhưng khi đồng hồ báo thức trở nên phổ biến, công việc này đã bị "tắt báo thức" vĩnh viễn vào những năm 1970.

10. "Máy tính" con người

Trước khi có máy tính xách tay và máy tính cá nhân, những người (thường là phụ nữ) được thuê làm "máy tính" để giải các phép tính toán học dài. Họ làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề từ thiên văn học đến lượng giác, nhưng cuối cùng đã bị thay thế bởi máy tính điện tử ngày nay.

11. Người canh giữ đồng hồ

Trong lịch sử, công việc này bao gồm việc rung chuông báo giờ và bảo trì các đồng hồ cơ khí khổng lồ của thành phố. Ngày nay, dù không còn quan trọng như trước, một số người vẫn chăm sóc các đồng hồ tháp cổ vì giá trị lịch sử và cộng đồng của chúng.

12. Nhân viên chiếu phim

Việc sử dụng phim nhựa để chiếu trong rạp đang trở nên hiếm hoi. Với sự trỗi dậy của công nghệ chiếu kỹ thuật số, kỹ năng quay phim và vận hành máy chiếu phim nhựa đang trở thành một nghệ thuật dần mai một.

13. Người nghe tiếng máy bay

Trước khi có radar, quân đội Anh đã thuê người dùng các "tấm gương bê tông" để lắng nghe tiếng động cơ máy bay địch. Tuy nhiên, hiệu quả của nó rất thấp vì khi nghe thấy tiếng máy bay thì chúng đã quá gần để có thể hành động ngăn chặn. Hiện nay, một số tấm gương này đã được phục hồi làm tượng đài.

14. Người vận hành thang máy

Trước khi thang máy có nút bấm, cần có nhân viên điều khiển cần gạt để điều chỉnh tốc độ và dừng thang đúng tầng. Ngày nay, dù vẫn còn nhân viên thang máy, nhưng vai trò của họ chủ yếu chuyển sang bảo vệ an ninh.

15. Người cắt băng

Trước khi có tủ lạnh, người ta dựa vào các khối băng lớn để giữ thực phẩm mát. Những người cắt băng phải tìm, cắt và vận chuyển các tảng băng từ các hồ nước đóng băng. Nghề này rất nguy hiểm và dần không cần thiết nhờ công nghệ làm lạnh. Hiện nay, công việc này chỉ còn sót lại ở các khách sạn băng.

Nguồn: Mentalfloss