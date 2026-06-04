Phát hiện Trung Quốc cắm hơn 2.400 trụ bê tông cốt thép, đào xới 315 triệu mét khối đất đá gấp 3 lần so với xây đập Tam Hiệp, sắp hoàn tất siêu nhiệm vụ xác lập kỷ lục thế giới

Siêu công trình này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9.

Thứ Tư (3/6), siêu dự án kênh đào Bình Lục của Trung Quốc đã chính thức hoàn thành việc tích nước toàn phần. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hai âu tàu chính là Mã Đạo và Kỳ Thạch đã bắt đầu quá trình đón nước.

Sự kiện này đánh dấu kênh đào chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm vận hành, chuẩn bị đi vào hoạt động trong tháng 9.

Được khởi công vào tháng 8/2022, kênh đào Bình Lục có tổng chiều dài 134,2 km. Tuyến đường thủy này bắt đầu từ đoạn sông Bình Đường tại Hoành Châu (Nam Ninh), chạy qua thành phố Khâm Châu và dẫn thẳng ra vịnh Bắc Bộ (thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây).

Kênh đào Bình Lục là tuyến kênh đầu tiên được xây dựng tại Trung Quốc kết nối trực tiếp hệ thống sông nội địa (hệ thống sông Tây Giang) với biển (Vịnh Bắc Bộ). Khi đi vào hoạt động, các tàu chở hàng từ Quảng Tây và toàn bộ vùng Tây Nam Trung Quốc rộng lớn sẽ rút ngắn được hơn 560 km hành trình ra biển, giúp cắt giảm tối đa thời gian vận chuyển, chi phí logistics và lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Để vượt qua mức chênh lệch độ cao địa hình lên tới 65 mét dọc theo tuyến đường, các kỹ sư Trung Quốc đã xây dựng 3 âu tàu lớn đóng vai trò như các "thang máy nước" khổng lồ nâng hạ tàu thuyền, bao gồm: Mã Đạo, Kỳ Thạch và Thanh Niên.

Trong đó, Mã Đạo đã thiết lập hai kỷ lục thế giới mới. Đây là âu tàu tiết kiệm nước lớn nhất thế giới xét về chênh lệch mực nước, với độ chênh lệch tối đa giữa thượng lưu và hạ lưu là 29,6 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 10 tầng.

Mã đạo cũng là âu tàu tiết kiệm nước nội địa lớn nhất thế giới, với kích thước buồng âu dài 300 mét, rộng 34 mét. Mỗi buồng đủ lớn để chứa nhiều tàu lớn, và cả 2 âu tàu có thể xử lý đồng thời 12 tàu trọng tải 5.000 tấn.

Ngoài ra, hai trạm Mã Đạo và Kỳ Thạch còn cùng nhau xác lập một kỷ lục thế giới khác về tốc độ vận hành van xả nhanh nhất. Dù mỗi van hoạt động trong đường dẫn nước nặng tới 70 tấn, hệ thống chỉ mất đúng 1 phút để mở toàn bộ và 30 giây để đóng lại.

Bên cạnh các kỷ lục toàn cầu, siêu kênh đào Bình Lục còn ghi dấu ấn với hai cột mốc đứng đầu lịch sử giao thông Trung Quốc. Đây là kênh đào có thể lưu thông cao nhất nhất ở Trung Quốc, được thiết kế để xử lý trực tiếp các tàu trọng tải 5.000 tấn. Đây cũng là khối lượng đào đắp đất đá lớn nhất lịch sử ngành giao thông. Khối lượng đất đá cần đào xới lên tới 315 triệu mét khối, gấp khoảng 3 lần so với siêu dự án đập Tam Hiệp.

Để chống chọi với áp lực thủy lực khổng lồ từ dòng nước, trạm Mã Đạo được cố định vững chắc trên 1.302 trụ bê tông cốt thép, trong khi trạm Kỳ Thạch được neo giữ bởi 1.152 trụ. Mỗi cột trụ này có khả năng chịu tải lên tới hàng vạn tấn nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống khi đi vào vận hành.

Theo Global Times