Phát hiện 11.000 cọc thép Trung Quốc dài 240 km dưới lòng đất, âm thầm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng

Một dự án khổng lồ dưới lòng đất đang được Trung Quốc thực hiện sau khi đóng hơn 11.000 cọc.

Công trường xây dựng ga Phật Triệu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Tại Quảng Đông, Trung Quốc đang xây dựng một nhà ga ngầm khổng lồ bên dưới khu vực sân bay tương lai, với phần móng gồm hơn 11.000 cọc được thi công trong khoảng 3 tháng.

Dự án gây chú ý là ga Phật Triệu, thuộc tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang. Đây được xem là nhà ga ngầm lớn nhất toàn tuyến, đồng thời là một cấu phần quan trọng của trung tâm giao thông tích hợp giữa hàng không, đường sắt cao tốc, đường sắt liên đô thị và giao thông đô thị trong Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Khác với một nhà ga thông thường, ga Phật Triệu được xây bên dưới khu vực quy hoạch sân bay Phật Sơn Cao Minh, còn được gọi là sân bay đầu mối Đồng bằng Châu Giang.

Đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang.

Điều này khiến công trình phải gánh một nhiệm vụ đặc biệt. Dự án không chỉ phục vụ tàu cao tốc chạy ngầm, mà còn phải chịu tải cho hệ thống nhà ga sân bay, trung tâm giao thông mặt đất, bãi đỗ xe, cầu cạn và nhiều công trình phụ trợ phía trên.

Chính vì vậy, phần móng của ga trở thành một trong những hạng mục phức tạp nhất. Đội thi công phải hoàn thành hơn 11.000 cọc móng, với tổng chiều dài gần 240.000 m. Nếu nối liên tiếp, số cọc này tạo thành một “dải bê tông” dài khoảng 240 km.

Điểm đáng chú ý là khối lượng cọc khổng lồ này được hoàn thành trong khoảng 3 tháng thi công. Đây là thách thức lớn với một công trường nằm trong khu vực có nhiều hạng mục chồng lớp, yêu cầu chính xác cao và tiến độ gấp. Để đẩy nhanh tốc độ, nhà thầu Trung Quốc áp dụng phương án chia khu vực thi công, mở nhiều mũi làm việc song song thay vì làm tuần tự từng phần.

Ban đầu, công trường dự kiến sử dụng khoảng 30 máy khoan xoay. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tiến độ, số máy khoan được tăng lên 64 máy. Cùng với đó là hàng loạt cần cẩu bánh xích, máy đào, xe bồn bê tông và thiết bị phụ trợ. Vào giai đoạn cao điểm, hơn 3.000 công nhân làm việc trên công trường, biến khu vực xây dựng thành một đại công trường vận hành gần như liên tục.

Việc cắm hơn 11.000 cọc không chỉ nhằm tạo nền cho phần ga ngầm. Trong một công trình đặt dưới sân bay tương lai, mỗi cọc móng còn phải tham gia vào hệ thống chịu lực phức tạp, giúp truyền tải trọng từ các lớp công trình phía trên xuống nền đất. Nếu phần móng không đủ ổn định, toàn bộ kết cấu phía trên, từ nhà ga hàng không đến hệ thống đường dẫn, đều có thể bị ảnh hưởng.

Ga Phật Triệu được thiết kế với sảnh ở tầng hầm 1 và ke ga ở tầng hầm 2. Quy mô nhà ga chính khoảng 225.600 m2, với 6 ke và 14 đường ray. Đây là kích thước rất lớn đối với một ga ngầm đường sắt cao tốc, nhất là khi công trình còn phải kết nối với sân bay và các tuyến giao thông khác. Trong tương lai, nhiều tuyến như Quảng Châu - Trạm Giang, Châu Hải -Triệu Khánh và Thâm Quyến - Nam Ninh dự kiến giao nhau tại đây.

Điểm khó của dự án không chỉ nằm ở số lượng cọc. Các cọc phải được bố trí chính xác trong không gian ngầm dày đặc kết cấu, đồng thời bảo đảm không xung đột với đường ray, đường hầm, móng sân bay và các công trình kỹ thuật sau này. Một sai lệch nhỏ trong giai đoạn móng có thể kéo theo điều chỉnh lớn ở các hạng mục tiếp theo.

Để kiểm soát điều đó, công trường sử dụng mô hình quản lý số, trong đó công nghệ BIM được dùng để mô phỏng kết cấu, kiểm tra va chạm, theo dõi tiến độ, chất lượng, vật tư và an toàn. Nói cách khác, trước khi cọc được khoan xuống đất, vị trí và vai trò của nó đã được “dựng thử” trên mô hình số. Cách làm này giúp các nhóm thi công phát hiện sớm xung đột kỹ thuật và giảm rủi ro khi triển khai ngoài thực địa.

Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Trạm Giang dài khoảng 401 km, được thiết kế cho tốc độ 350 km/h. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian đi từ Quảng Châu đến Trạm Giang xuống còn khoảng 1,5 giờ.

Nhưng riêng ga Phật Triệu còn có vai trò lớn hơn một điểm dừng đường sắt. Địa điểm này là mắt xích trong tham vọng xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn của miền nam Trung Quốc, nơi hành khách có thể chuyển tiếp giữa máy bay, tàu cao tốc, tàu liên đô thị và phương tiện đô thị trong cùng một tổ hợp.

Theo Sina﻿