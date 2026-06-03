Phát hiện Trung Quốc cắm 18 cọc thép dài gần 90 mét ở giữa sông, ‘tháp’ cao bằng toà nhà 100 tầng sắp lộ diện

Một dự án quan trọng sắp "thành hình" sau khi 18 cọc thép được lắp đặt tại Trung Quốc.

Trung Quốc vừa hoàn thành một trong những cột mốc nổi bật nhất của dự án cầu - đường sắt xuyên biển tại Chu Sơn: tháp chính số 5 của cầu công - thiết lưỡng dụng Tây Hầu Môn đã vươn tới 294 mét, tương đương tòa nhà khoảng 100 tầng.

Theo Tân Hoa Xã, đây là tháp cầu cao nhất từng được xây dựng trên biển và cũng là tháp cầu đầu tiên trên toàn tuyến đường sắt Ninh Ba - Chu Sơn được cất nóc.

Cầu Tây Hầu Môn mới không phải cây cầu đường bộ cũ cùng tên trong quần đảo Chu Sơn. Đây là công trình hoàn toàn mới, thuộc tuyến đường sắt Ninh Ba - Chu Sơn và đồng thời dùng chung cho cao tốc Ninh Ba - Chu Sơn tuyến kép, bắc qua eo biển Tây Hầu Môn để nối đảo Kim Đường với đảo Sách Tử.

Công trình được thiết kế theo mô hình cầu công - thiết cùng tầng, tức đường sắt và đường bộ cùng nằm trên một hành lang kết cấu, thay vì tách thành hai cầu riêng. Cách bố trí này đã đẩy bề rộng mặt cầu lên tới 68 mét, khiến dự án được truyền thông Trung Quốc mô tả là cầu vượt biển rộng nhất thế giới trong nhóm cầu công - thiết lưỡng dụng. Cầu dài tổng cộng 3.118 mét, trong đó nhịp chính dài 1.488 mét, hiện là cầu công - thiết có nhịp lớn nhất thế giới.

Điểm khiến công trình này đặc biệt phức tạp nằm ở chỗ nó phải chịu đồng thời nhiều loại tải trọng khác nhau. Tàu hỏa tạo ra tải trọng lặp lớn, yêu cầu độ ổn định cao và biến dạng nhỏ, xe cơ giới lại tạo ra các mô thức dao động khác. Trong khi đó, cây cầu lại nằm trên vùng biển thường xuyên có gió mạnh, hơi muối, độ ẩm cao và lưu lượng tàu thuyền dày đặc. Để xử lý bài toán này, cầu sử dụng 3 dầm hộp thép tách biệt, liên kết kiểu “thang”, nhằm tăng khả năng chống gió và giảm ảnh hưởng của bão.

Nhưng phần khó nhất của cây cầu không nằm ở những gì người ta nhìn thấy trên mặt nước, mà nằm sâu dưới đáy biển. Theo Science and Technology Daily và Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, trụ chính số 5 của cầu được đặt trên 18 cọc khoan nhồi đường kính 6,3 m, hiện được mô tả là nhóm cọc khoan đường kính lớn nhất thế giới trong một công trình cùng loại. Các cọc này có chiều dài thiết kế 84 m, trong đó phần cắm vào đá khoảng 37 mét.

Ở giai đoạn thi công được công bố hồi tháng 4/2024, độ sâu lớn nhất của cọc xuống tới 100 mét dưới mực nước biển, bao gồm mực nước sâu gần 60 mét và độ khoan vào nền đá 47,5 mét.

Nếu tháp số 5 dùng móng cọc siêu lớn, thì trụ số 4 ở phía đối diện lại đi theo một hướng khác. Các kĩ sư dùng giếng chìm nhúng nổi đặt chìm kiểu lắp ghép nhúng cắm, được báo chí Trung Quốc mô tả là giải pháp “lần đầu tiên trên thế giới” cho loại cầu này.

Tháng 5/2024, sau 74 ngày thi công ném đá gia cố, giếng chìm của trụ 4 đã được kéo nổi, định vị và hạ đặt chính xác xuống vị trí thiết kế, đánh dấu thêm một bước vượt khó trong thi công ngoài khơi.

Riêng giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành tháp chính số 5, đã có hơn 150 người bám công trường, lắp dầm neo thép, buộc cốt thép và duy trì tốc độ “mọc” của tháp khoảng 80 cm mỗi ngày. Ngoài ra, đoạn xây dựng trên cao có hàng chục công nhân phối hợp thi công phần kết cấu mặt cầu, còn dưới mặt đất là hệ thống cần cẩu, xe vận tải và máy móc di chuyển liên tục.

Tầm quan trọng của cầu Tây Hầu Môn không chỉ nằm ở các kỷ lục kỹ thuật. Khi hoàn thành, nó sẽ là một mắt xích sống còn trong tuyến đường sắt Ninh Ba - Chu Sơn, dự án được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng Chu Sơn là thành phố cấp địa khu duy nhất ở Chiết Giang chưa có đường sắt.

Đồng thời, việc tích hợp cả đường sắt và cao tốc trên cùng một hành lang xuyên biển sẽ tăng mạnh năng lực kết nối của quần đảo này với khu vực tam giác châu thổ sông Dương Tử, nơi tập trung dày đặc cảng biển, công nghiệp và logistics của Trung Quốc.

Theo Xinhua, China Daily