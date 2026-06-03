Nhật Bản đón liên tiếp 2 kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử

Nhật Bản đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố hôm thứ Tư (3/6), tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2025, đánh dấu năm thứ 10 suy giảm liên tiếp.

Tỷ lệ sinh toàn quốc giảm xuống còn 1,14 vào năm 2025, giảm 0,01 điểm phần trăm so với 2024. Tỷ lệ này là số lần sinh trung bình trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Số lượng trẻ sơ sinh chào đời trong nước giảm xuống còn 671.236, giảm 2,2% so với năm 2024. Đây cũng là mức thấp kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1899.

Tốc độ suy giảm đã chậm lại so với mức giảm hơn 5% mỗi năm trong 3 năm tính đến năm 2024 trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Bộ Y tế cho số cuộc hôn nhân gia tăng có thể là một trong những yếu tố dẫn đến sự giảm tốc này. Khoảng 489.119 cặp đôi đã kết hôn vào năm 2025, tăng 0,8% so với năm trước, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng.

Tuy nhiên, với số lượng trẻ sơ sinh giảm hơn 2% mỗi năm, Nhật Bản cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh.

Theo Nikkei Asia﻿