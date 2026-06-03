Đi nghỉ giữa thiên nhiên, gia đình 4 người tử vong "bí ẩn" chỉ sau một đêm

Một chuyến cắm trại giữa thiên nhiên tưởng chừng là dịp nghỉ ngơi đáng nhớ đã bất ngờ biến thành thảm kịch khi cả gia đình 4 người được phát hiện tử vong trong lều kín sau một đêm lưu trú, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Indonesia. Một kỳ nghỉ ngắn ngày giữa khung cảnh núi rừng yên bình đã kết thúc bằng thảm kịch gây chấn động dư luận Indonesia khi cả bốn thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong bên trong lều cắm trại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Posong, huyện Temanggung, tỉnh Trung Java.

Các nạn nhân gồm người cha 52 tuổi, người mẹ 43 tuổi cùng hai con trai 21 và 17 tuổi, đều sinh sống tại thành phố Semarang. Theo truyền thông địa phương, gia đình này đến khu cắm trại vào sáng 26/5 để tận hưởng kỳ nghỉ giữa thiên nhiên.

Một đêm nghỉ giữa núi rừng yên tĩnh đã trở thành bí ẩn khiến nhiều người lạnh gáy. Khi nhân viên khu cắm trại mở chiếc lều vốn đóng kín suốt nhiều giờ, cảnh tượng bên trong khiến tất cả chết lặng: cả gia đình 4 người đã tử vong mà không để lại dấu hiệu chống cự hay cầu cứu. Ảnh: Youtube@METRO TV.

Họ thuê một lều glamping cao cấp, được thiết kế kín nhằm chống gió và chống nước. Tối cùng ngày, cả gia đình quây quần bên bữa tiệc nướng sử dụng bếp gas di động. Trong tiết trời vùng núi lạnh giá về đêm, sau khi dùng bữa, mọi người trở vào lều nghỉ ngơi và đóng kín không gian bên trong.

Đến sáng hôm sau, nhân viên khu cắm trại không thấy gia đình trả lều theo lịch. Khoảng 11h45, họ đến kiểm tra nhưng không nhận được phản hồi. Nghĩ rằng khách vẫn đang ngủ, nhân viên rời đi và quay lại vài giờ sau.

Khoảng 15h, khi tiếp tục kiểm tra và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên quyết định mở lều. Khung cảnh bên trong khiến tất cả bàng hoàng: cả bốn người đã tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy các thi thể đã xuất hiện dấu hiệu cứng đờ, một số nạn nhân có biểu hiện sùi bọt mép. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không phát hiện bất kỳ dấu vết tác động ngoại lực, giằng co hay xô xát nào.

Trong quá trình khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ một bếp gas di động cùng nhiều thực phẩm còn lại như thịt sống, xúc xích, đồ đông lạnh, nấm kim châm và gạo.

Ảnh: Youtube@METRO TV

Ông Komang Mahendra, Trưởng bộ phận điều tra hình sự địa phương, cho biết cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ hai khả năng chính.

Một trong những giả thuyết đang được cơ quan chức năng đặc biệt chú ý là khả năng ngộ độc khí carbon monoxide. Các điều tra viên nhận định thiết kế kín của lều glamping có thể khiến loại khí không màu, không mùi này tích tụ sau quá trình đốt cháy nhiên liệu. Trong không gian thiếu thông gió, nạn nhân có thể dần rơi vào trạng thái bất tỉnh rồi tử vong khi đang ngủ mà không hề nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề.

Khả năng thứ hai là ngộ độc thực phẩm. Toàn bộ số thức ăn được thu giữ đã được gửi đi kiểm nghiệm nhằm xác định liệu thực phẩm hư hỏng hoặc quá trình chế biến có thể gây ra phản ứng ngộ độc nghiêm trọng hay không.

Đến nay, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được công bố. Các chuyên gia pháp y đang hoàn tất kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc chất, trong khi mẫu thực phẩm tiếp tục được phân tích tại phòng thí nghiệm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của bốn nạn nhân đã được đưa về quê nhà và an táng vào ngày 28/5. Tuy nhiên, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai khi nhiều người thân cho rằng sự việc có thể không đơn thuần chỉ là một tai nạn, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ những tình tiết còn đang bỏ ngỏ.

Trong lúc chờ kết luận cuối cùng, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Indonesia. Cái chết bí ẩn của cả một gia đình trong không gian lều cắm trại khép kín tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.