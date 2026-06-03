World Cup 2026 và những điều cần biết: Cuộc "đại cách mạng" và những lần đầu tiên thay đổi diện mạo bóng đá toàn cầu

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức tại ba quốc gia và quy tụ tới 48 đội tuyển, mở ra kỳ đại hội bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (FIFA World Cup 26) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026, đánh dấu một chương mới đầy tham vọng trong lịch sử bóng đá toàn cầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 23 kỳ đại hội, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng tổ chức tại 3 quốc gia: Hoa Kỳ, México và Canada. Không chỉ dừng lại ở quy mô địa lý, giải đấu năm nay còn chứng kiến bước ngoặt vĩ đại khi số đội tham dự được mở rộng lên con số 48.

Những lần đầu tiên trong lịch sử

Ý tưởng mở rộng quy mô giải đấu vốn được nhen nhóm từ năm 2013 bởi cựu chủ tịch UEFA Michel Platini và tiếp tục được chủ tịch FIFA Gianni Infantino thúc đẩy mạnh mẽ vào năm 2016. Dù gặp phải không ít sự phản đối từ dư luận - những người lo ngại về tình trạng quá tải lịch thi đấu, sự "loãng" chất lượng chuyên môn hay thậm chí là những chỉ trích mang tính chính trị - FIFA vẫn quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng này.

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Tại Đại hội FIFA lần thứ 68 ở Moskva, liên hợp ba nước Bắc Mỹ đã đánh bại đối thủ Maroc trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng để giành quyền đăng cai. Đây là kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử được tổ chức tại hơn một quốc gia (sau Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002) và là lần đầu tiên thuộc về 3 quốc gia. Với tư cách chủ nhà, Canada, México và Hoa Kỳ đều được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Sự kiện này cũng đánh dấu những cột mốc cá nhân ấn tượng cho các nước chủ nhà:

México: Trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử có 3 lần tổ chức World Cup (sau các năm 1970 và 1986).

Hoa Kỳ: Có lần thứ hai đăng cai giải đấu kể từ mùa hè lịch sử năm 1994.

Canada: Lần đầu tiên trong lịch sử được trải nghiệm bầu không khí của một kỳ World Cup nam trên sân nhà.

Giải đấu năm nay cũng đưa người hâm mộ quay trở lại với thời gian thi đấu truyền thống vào mùa hè, thay vì diễn ra vào mùa đông như kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Cùng với đó, kể từ kỳ đại hội này, vòng chung kết World Cup chính thức nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội, tăng thêm 16 đội so với bảy mùa giải gần nhất. Sự mở rộng này đã mở ra cơ hội lịch sử cho các đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. Trong khi đó, Argentina sẽ bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch nhằm bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá.

Các công nhân đang bận rộn chuẩn bị Sân vận động Kansas City cho giải đấu (Ảnh: Jamie Squire/Getty Images)

Với việc mở rộng quy mô lên 48 đội, tổng số trận đấu tại World Cup 2026 tăng từ 64 lên 104 trận, trở thành kỳ World Cup có nhiều trận đấu nhất lịch sử. Thời gian tổ chức cũng sẽ kéo dài lên 38 ngày, dài hơn so với thời lượng 32 ngày của các kỳ World Cup 2014 và 2018.

Để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, FIFA đưa ra quy định nghiêm ngặt về thời gian nhả quân của các câu lạc bộ (muộn nhất là ngày 25 tháng 5 năm 2026, ngoại lệ đến ngày 30 tháng 5 cho các cầu thủ đá chung kết cúp châu lục). Tổng quỹ thời gian 56 ngày dành cho việc nghỉ ngơi, tập trung và thi đấu vẫn được giữ nguyên so với các kỳ 2010, 2014 và 2018.

Hành trình chọn lựa 16 "thánh đường" bóng đá

Quy trình lựa chọn địa điểm thi đấu của FIFA diễn ra vô cùng khắt khe thông qua nhiều vòng loại bộ. Ban đầu, có tới 41 thành phố tham gia ứng cử với 42 địa điểm thi đấu. Nhiều thành phố lớn đã phải rút lui hoặc bị loại trong quá trình này. Sau khi Vancouver tái gia nhập vào năm 2022, danh sách rút gọn còn 24 ứng viên.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, FIFA chính thức công bố 16 thành phố đăng cai bao gồm: 11 thành phố tại Hoa Kỳ, 3 tại México và 2 tại Canada. Danh sách 16 thành phố chính thức bao gồm: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Thành phố Mexico, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, Khu vực Vịnh San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver.

Sân vận động ở Monterrey, nơi sẽ diễn ra bốn trận đấu (Ảnh: Héctor Vivas/FIFA/Getty Images)

Đáng chú ý, Thành phố México là thủ đô duy nhất của ba nước chủ nhà được lựa chọn làm địa điểm thi đấu. Trong số tất cả các sân vận động được chọn, Estadio Azteca (México) là thánh đường duy nhất được tái sử dụng từ các kỳ World Cup quá khứ (1970, 1986). Ngược lại, không một sân vận động nào từng phục vụ World Cup 1994 tại Mỹ được lựa chọn lại cho giải đấu lần này. Trận chung kết danh giá của giải đấu sẽ được tổ chức tại Sân vận động MetLife thuộc East Rutherford, New Jersey.

Có 8 sân vận động đang sử dụng mặt cỏ nhân tạo cố định và FIFA đã yêu cầu thay thế hoàn toàn bằng cỏ tự nhiên. Đội ngũ nghiên cứu từ Đại học Tennessee và Đại học bang Michigan đã hợp tác để hướng dẫn việc lắp đặt loại cỏ lai (kết hợp cỏ bản địa Kentucky và cỏ rye túc sinh cho vùng mát) hoặc cỏ Bermuda (cho vùng ấm áp) tùy thuộc vào khí hậu từng nơi.

Ngoài ra, các sân vận động tại Atlanta, Dallas, Houston và Vancouver sở hữu hệ thống mái vòm đóng mở linh hoạt cùng hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thi đấu và theo dõi đỉnh cao bất chấp thời tiết mùa hè oi bức. Do các quy định về tài trợ, toàn bộ các sân vận động sẽ phải sử dụng tên gọi thay thế do FIFA quy định trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.