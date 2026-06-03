Không khí chào đón World Cup 2026 tại Mỹ 1 tuần trước khai mạc: Không giống như chúng ta nghĩ

Tại Mỹ, câu trả lời cho câu hỏi "World Cup sắp đến chưa?" tùy thuộc vào người bạn hỏi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận khai mạc, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn chưa mang lại cảm giác thực sự hiện hữu đối với người hâm mộ và ngay cả một số cầu thủ tại nước đồng chủ nhà Hoa Kỳ.

Xét về mặt tổ chức, World Cup 2026 đã bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, khi tổng thư ký FIFA lúc bấy giờ là Fatma Samoura nghiêm nghị chỉ đạo các đại biểu bỏ phiếu trong một hội trường lớn ở Moscow.

Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu khai mạc tại Mexico City, cảm giác như sự kiện này vẫn chưa thực sự bắt đầu. Ít nhất là ở Hoa Kỳ, và nhất là ở New York, thành phố chủ nhà cho trận chung kết.

Đôi khi thật khó để biết khi nào và ở đâu một kỳ World Cup đã thực sự bắt đầu. Đó không phải là lúc diễn ra lễ bốc thăm; vì khi đó mùa đông vẫn còn dài và vẫn còn quá nhiều trận đấu ở cấp câu lạc bộ phải diễn ra. Đó cũng không phải là trận mở màn hay lễ khai mạc; nếu có, thì những sự kiện đó dường như còn đến muộn. Giải đấu tồn tại hữu hình trong những tuần và tháng trước đó, khi thế giới chuẩn bị và định vị mình cho kỳ tranh tài sắp tới.

Các công nhân đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho sân vận động MetLife và các sân vận động khác để đăng cai các trận đấu World Cup. Ảnh: John Angelillo/UPI

Tyler Adams và Weston McKennie, những người có khả năng sẽ chiếm phần lớn hàng tiền vệ đội tuyển quốc gia Mỹ mùa hè này, mới 19 tuổi khi quốc gia của họ được chọn làm đồng chủ nhà. Đó là lúc họ biết rằng đất nước của mình, nơi cả hai đã ra mắt đội tuyển cấp cao vào cùng một ngày bảy tháng trước đó, đã tự động vượt qua vòng loại với tư cách là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà.

"Đối với tôi, giải đấu bắt đầu có cảm giác thực sự có lẽ là sau khi mùa giải vừa qua kết thúc, bởi vì chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực ở cấp câu lạc bộ", McKennie nói. "Vì vậy, tôi chỉ muốn hoàn thành mùa giải của mình với Juventus và sau đó... tôi nghĩ cảm giác đó sẽ bắt đầu rõ rệt hơn. Tất nhiên, bất cứ khi nào bạn nhận được thông báo rằng mình có tên trong đội hình, đó lại là một khoảnh khắc lớn khác để bạn nhận ra rằng, OK, giải đấu đang bắt đầu."

"Hai ngày trước, tôi còn đang thi đấu với Nottingham Forest, hy vọng đạt được điều gì đó", Adams, cầu thủ đang chơi cho Bournemouth tại Premier League, chia sẻ. "Hôm qua, tôi xuống máy bay và chúng tôi đang ở Quảng trường Thời đại. Tôi nghĩ có lẽ cảm giác đó sẽ ập đến vào ngày mai, khi chúng tôi bắt đầu tập luyện đúng cách và thực sự bắt đầu chuẩn bị."

Adams và McKennie đã phát biểu tại sự kiện công bố đội hình World Cup của Liên đoàn bóng đá Mỹ tại khu phức hợp sang trọng Pier 17 ở South Street Seaport, Manhattan. Trong một bầu không khí rực rỡ sắc đỏ, trắng và xanh, 26 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino lựa chọn đã được công bố từng người một, bước lên sân khấu hòa nhạc lớn trên tầng thượng của tòa nhà. Họ xuất hiện trong tiếng nhạc lớn và giữa làn khói, mặc những bộ vest màu xám khoác ngoài áo phông dệt kim và giày thể thao trắng. Sau đó, họ đứng đó khi rapper Gunna biểu diễn trước mặt họ.

Toàn bộ sự kiện hơi quá đà. "Đó là nước Mỹ", Adams hóm hỉnh nhận xét.

Tuy nhiên, những sự kiện như vậy tồn tại chính xác là để báo hiệu rằng World Cup thực sự đã đến, rằng nó không chỉ là một khái niệm xa vời. Điều này vẫn còn khó khăn ở một quốc gia mà dù sự phổ biến của bóng đá đã tăng lên, nhưng môn thể thao quốc tế này vẫn chủ yếu được coi như Thế vận hội, một thứ gì đó để theo dõi trong vài tuần sau mỗi bốn năm. Vòng loại trực tiếp NBA đang ở giai đoạn đỉnh cao - với việc đội New York Knicks lọt vào trận chung kết - trong khi các mùa giải khúc côn cầu và bóng chày vẫn đang diễn ra. Có rất nhiều thứ đang diễn ra, và World Cup, hiện tại, chỉ là một trong số đó.

Cờ của các quốc gia tham gia được trưng bày trên tuyến tàu điện một ray Seattle. Ảnh: Paul Christian Gordon/Zuma Press Wire

Hầu hết bằng chứng về giải đấu sắp tới có thể được tìm thấy ở các doanh nghiệp tài trợ cho sự kiện này. Hãy mua một thùng sơn hoặc một chiếc cào tại một chuỗi cửa hàng kim khí và bạn có thể bắt gặp một vài bảng hiệu nếu bạn chú ý. Các hiệu thuốc có bán linh vật nhồi bông cùng với các món đồ chơi có bản quyền chính thức khác. "Việc nhìn thấy tất cả các nhãn hiệu và những thứ khác nhau đang được dựng lên trên khắp cả nước đã làm cho giải đấu trở nên thực tế hơn nhiều trong vài tuần qua", đội trưởng tuyển Mỹ, Tim Ream, cho biết.

Cân bằng giữa sự mong đợi và thực tại là một bài toán khó đối với các cầu thủ. Họ được yêu cầu phải sống theo từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Và đối với đội tuyển Mỹ, do thiếu quá trình vòng loại kéo dài một hoặc hai năm, họ thiếu đi những dấu hiệu thông thường để phân định chu kỳ này.

"Tôi nghĩ mình đã cảm nhận được điều đó ở phía chân trời", Christian Pulisic nói. "Tất nhiên, bạn đang tập trung vào những gì mình đang làm tại câu lạc bộ, nhưng tôi có thể nói rằng một khi tôi đến đây và ở cùng đội, cảm nhận được những người hâm mộ này và sự ủng hộ cũng như sự xôn xao xung quanh World Cup, đó là lúc tôi thực sự bắt đầu cảm nhận được nó."

Các cầu thủ đang ở ranh giới của việc được chọn đã trải qua thời hạn chốt đội hình của FIFA theo một cách khác. "Có lẽ trong tháng cuối cùng là lúc tất cả những cầu thủ này cảm thấy rất, rất lo lắng và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra và hy vọng sẽ có mặt ở đó", Gio Reyna, người mà việc được chọn cuối cùng có vẻ khó xảy ra trong phần lớn thời gian của năm qua, cho biết. "Khi bước vào những tuần cuối cùng của mùa giải, tôi nghĩ đó là điều mà mọi người đều quan tâm."

Và bây giờ khi đội đã tập hợp lại, một số thành viên vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được khoảnh khắc này đã đến. "Có lẽ trận đấu đầu tiên của World Cup, khi trở thành một phần của nó, có lẽ đó là lúc tôi thực sự cảm nhận được điều đó; hoặc có lẽ phải một tuần sau khi toàn bộ World Cup kết thúc - tôi không chắc nữa", hậu vệ Miles Robinson nói. "Mọi thứ cần có thời gian để thực sự thấm nhuần."

Nguồn: The Guardian