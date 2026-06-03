Đang hỗ trợ chuẩn bị lễ hiến tế, người đàn ông gặp tình huống bất ngờ: Sự việc khiến dư luận bàng hoàng

Người đàn ông 45 tuổi đang cùng gia đình chuẩn bị cho một nghi lễ quan trọng thì bất ngờ gặp nạn, sự việc sau đó khiến nhiều người tại Malaysia không khỏi xót xa.

Người đàn ông gặp nạn khi đang hỗ trợ gia đình chuẩn bị nghi lễ

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại Kampung Tenang, Ulu Tiram, bang Johor, Malaysia đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này khi một người đàn ông tử vong trong lúc hỗ trợ gia đình chuẩn bị nghi lễ hiến tế dịp Hari Raya Aidiladha.

Theo hãng thông tấn Bernama, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/5. Nạn nhân được xác định là ông Ahmad Shah Meerasa, 45 tuổi, đang tham gia chuẩn bị hoạt động hiến tế cùng các thành viên trong gia đình thì bất ngờ bị một con trâu dùng cho nghi lễ tấn công.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội Malaysia, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trong clip, khu vực chuẩn bị nghi lễ trở nên hỗn loạn sau khi con vật bất ngờ trở nên hung hãn. Người đàn ông bị thương nhưng vẫn cố gắng di chuyển về phía một chiếc xe gần đó trước khi được đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ với Bernama, một người cháu của nạn nhân cho biết ông Ahmad Shah Meerasa đã cố gắng tự bước đến chiếc xe bán tải tại hiện trường dù bị thương nặng. Sau đó, ông được đưa đến Bệnh viện Sultanah Aminah, Johor Bahru để điều trị.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, người đàn ông không qua khỏi. Cảnh sát địa phương cho biết kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do tổn thương mạch máu ở chân trái. Vụ việc được phân loại là trường hợp đột tử, không có dấu hiệu hình sự.

Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là cha của 3 người con. Thời điểm xảy ra sự việc, ông đang hỗ trợ công việc chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế của gia đình gồm 7 anh chị em.

Hai vụ trâu tấn công xảy ra trong cùng ngày

Đáng chú ý, đây không phải sự cố duy nhất liên quan đến trâu dùng cho nghi lễ hiến tế xảy ra tại khu vực Ulu Tiram trong ngày 27/5.

Theo Sinar Harian dẫn thông tin từ cảnh sát quận Seri Alam, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một người đàn ông địa phương khác, cũng 45 tuổi, bị một con trâu bất ngờ tấn công tại Batu 19, Kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram.

Nạn nhân trong vụ việc thứ hai bị gãy xương sườn trái và được đưa đến Bệnh viện Sultan Ismail, Johor Bahru để điều trị. Cảnh sát nhấn mạnh đây là hai sự việc riêng biệt xảy ra tại hai địa điểm khác nhau trong cùng khu vực.

Sau hai vụ việc liên tiếp, cơ quan chức năng Malaysia đã chuyển thông tin tới Cơ quan Thú y bang Johor để có biện pháp xử lý phù hợp. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không suy đoán hoặc chia sẻ những thông tin chưa được xác minh về vụ việc.

Chính quyền địa phương lên tiếng về quy trình an toàn

Ngày 29/5, ông Shazrul Idham Abd Aziz, trưởng làng Ulu Tiram, cho biết hoạt động hiến tế tại Kampung Tenang, nơi người đàn ông tử vong, được tổ chức riêng và nằm ngoài thông tin mà ông nắm được trước đó.

Theo ông Shazrul, những gia đình hoặc nhóm dân cư muốn tự tổ chức nghi lễ hiến tế nên thông báo với trưởng làng. Thông tin sau đó sẽ được chuyển tới các đơn vị phụ trách nhà thờ Hồi giáo và hội trường cộng đồng trong khu vực để thực hiện các thủ tục xin phép cần thiết.

Trưởng làng Ulu Tiram cho rằng việc tuân thủ quy trình là điều cần thiết nhằm bảo đảm nghi lễ được tiến hành theo đúng hướng dẫn, đồng thời giảm thiểu những rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình xử lý gia súc có kích thước lớn.

Vụ việc của người đàn ông 45 tuổi đã để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong các hoạt động hiến tế được tổ chức riêng lẻ. Từ sự cố thương tâm này, giới chức địa phương tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy định và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh những tai nạn tương tự tái diễn.

Theo SH, Bernama, Instagram