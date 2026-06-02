Phát hiện đường hầm buôn lậu xuyên biên giới dài 265m từ Mexico sang Mỹ, ngụy trang tinh vi dưới nhà dân

Giới chức Mexico vừa phát hiện một đường hầm ngầm tinh vi gần biên giới Mỹ - Mexico, được trang bị hệ thống chiếu sáng, thông gió và vận chuyển điện tử, nghi phục vụ hoạt động buôn lậu ma túy, vũ khí và chất nổ xuyên biên giới.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) ngày 31/5 thông báo đã phát hiện một đường hầm ngầm quy mô lớn tại khu dân cư Nueva Tijuana, thành phố Tijuana, bang Baja California, sau khi thực hiện lệnh khám xét một căn nhà trong khu vực.

Theo cơ quan điều tra, đường hầm dài khoảng 265m, nằm ở độ sâu khoảng 6,3m dưới mặt đất. Công trình này được xây dựng khá tinh vi với hệ thống chiếu sáng, thông gió và cả cơ chế vận chuyển điện tử giúp di chuyển hàng hóa theo cả hai chiều giữa Mexico và Mỹ.

Giới chức cho biết đường hầm được phát hiện sau quá trình thu thập tình báo của các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự Mexico phối hợp cùng Nội các An ninh nước này.

Cuộc khám xét được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm luật về vũ khí, chất nổ và tội phạm ma túy tại Mexico.

Các nhà điều tra nhận định căn nhà nói trên có thể từng được sử dụng làm nơi tập kết, lưu trữ và trung chuyển vũ khí, chất nổ cùng ma túy trước khi được đưa qua biên giới.

Hình ảnh do FGR công bố cho thấy các đặc vụ di chuyển bên trong đường hầm, các lối ra vào bí mật cùng nhiều tang vật được thu giữ trong chiến dịch.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ đạn dược, các gói nghi là ma túy đá (methamphetamine), cần sa, điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Những hình ảnh bên trong đường hầm cũng cho thấy hệ thống thông gió được lắp đặt hoàn chỉnh, cho thấy đây là một công trình được đầu tư và vận hành bài bản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường hầm nhiều khả năng nối sang một tuyến đường thuộc thành phố San Diego, bang California (Mỹ). Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố chính xác vị trí đầu bên kia và cũng chưa xác nhận liệu lối ra phía lãnh thổ Mỹ đã được tìm thấy hay chưa.

Vụ việc được công bố trong bối cảnh các công tố viên liên bang Mỹ vừa truy tố 4 nghi phạm bị cáo buộc vận chuyển hơn một tấn cocaine thông qua một đường hầm buôn lậu tinh vi khác nối giữa Tijuana và San Diego.

Theo hồ sơ của các công tố viên tại San Diego, đường hầm này dài khoảng 589m, nằm sâu khoảng 16,7m dưới lòng đất và được gia cố bằng tường bê tông, trang bị điện, hệ thống thông gió cùng đường ray vận chuyển.

Các điều tra viên liên bang cho biết đường hầm kết nối với một cửa hàng mang tên "Buy 4 Less" tại khu vực Otay Mesa. Lối ra được che giấu dưới sàn của một kho chứa hàng bên trong cửa hàng.

Trong chuyên án này, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.029kg cocaine, tương đương hơn 2.269 pound. Các công tố viên ước tính số ma túy trên có giá trị khoảng 45 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng).

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào hoạt động của băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mexico hiện nay.

Nhà chức trách Mỹ cho biết cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, bắt đầu từ cuối năm 2025 và kết thúc bằng các chiến dịch truy quét đồng loạt vào ngày 29/5 vừa qua.

Ông Adam Gordon, Công tố viên liên bang phụ trách khu vực Nam California, phát biểu: "Đối với các bị cáo này, cuối đường hầm không phải là ánh sáng, mà là đèn cảnh sát và còi báo động."

Hiện toàn bộ tang vật cùng hiện trường vụ án đã được bàn giao cho các công tố viên liên bang tại bang Baja California để tiếp tục điều tra.

Nguồn: Foxnews