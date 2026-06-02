Video nhà sư nhảy nhạc BigBang lan truyền gây tranh luận: Khi điệu nhảy K-Pop và nhạc EDM tràn vào sân chùa

Mới đây, một video quay cảnh nhà sư biểu diễn vũ đạo trên nền nhạc của nhóm nhạc K-Pop BigBang đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Những hình ảnh này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng.

Video đang viral tại Hàn Quốc

Sự kiện này không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, trong sự kiện Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul 2026 hồi tháng 4 vừa qua, hình ảnh một nhà sư trong trang phục truyền thống đứng trên sân khấu, vừa tụng Bát Nhã Tâm Kinh vừa kết hợp cùng màn trình diễn nhạc điện tử (EDM) của DJ nổi tiếng đã tạo nên một cú sốc văn hóa đầy thú vị. Không gian thiền định của chùa Bongeunsa (Seoul) bỗng chốc biến thành một bữa tiệc cuồng nhiệt với ánh đèn sân khấu lung linh và những bản remix sôi động.

Tiếng bass vang lên. Ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng khắp sân chùa. Khi DJ Soda – trong bộ hanbok – bắt đầu khuấy động không gian, nơi đây lập tức bùng nổ năng lượng của một bữa tiệc âm nhạc sôi động, với danh sách các bài hát đa dạng từ Gangnam Style của PSY và Water của Tyla cho đến bản remix EDM của chính bài tụng Bát Nhã Tâm Kinh.

Số liệu thống kê tại Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul 2026 cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cách tiếp cận mới này. Sự kiện đã thu hút 250.000 lượt khách tham quan trong bốn ngày, tăng 185% so với năm 2023. Đáng chú ý, 73% khán giả ở độ tuổi 20-30 và gần một nửa trong số đó là những người không theo tôn giáo nào.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ đến đây vì sự tò mò từ mạng xã hội, vì những gian hàng bán vật phẩm Phật giáo thiết kế theo phong cách hiện đại, hay những dịch vụ mai mối kiểu mới tại chùa. Với thế hệ Gen Z, Phật giáo không còn là những khuôn mẫu nghiêm túc, tĩnh lặng mà đã trở nên gần gũi, vui vẻ và có tính chia sẻ cao hơn.

“Ý tưởng là làm cho Phật giáo trở nên dễ tiếp cận hơn,” một quan chức tham gia tổ chức sự kiện nhạc điện tử tại Bongeunsa cho biết. “Bằng cách mở đầu bằng bài tụng Bát Nhã Tâm Kinh và kết hợp phần còn lại của chương trình với những bản nhạc quen thuộc, chúng tôi muốn làm cho những điều xa lạ trở nên dễ tiếp cận và thú vị hơn đối với mọi người.”

Bà nói thêm rằng mục tiêu không chỉ là sự tham gia mà còn là sự tiếp cận.

“Các ngôi chùa ngày càng trở thành những không gian mà mọi người không chủ động tìm đến,” bà nói. “Những chương trình như thế này được thiết kế để tạo động lực cho mọi người bước vào những ngôi chùa mà lẽ ra họ sẽ không ghé thăm.”

Tuy nhiên, đối với một số người trong cộng đồng Phật giáo, sự gia tăng chú ý này lại mang đến cả sự bất an lẫn cơ hội.

“Chúng tôi, những vị sư, thực sự cần suy nghĩ kỹ về điều này,” Hòa thượng Ilseo của dòng Taego nói. “Liệu đây thực sự là điều tốt hay điều xấu.” Ông mô tả nhiều người tham dự là "những tín đồ tiềm năng" - những người bị thu hút bởi sự tò mò, nhưng không nhất thiết phải có mối liên hệ mật thiết với giáo lý Phật giáo.

“Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận họ,” ông nói. “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc thu hút mọi người mà không có sự chuẩn bị, điều đó có thể phản tác dụng.”

Những lo ngại của ông phản ánh một sự căng thẳng rộng hơn: liệu chỉ sự hiện diện thôi đã là đủ hay chưa – hay liệu điều đó có nguy cơ biến Phật giáo thành một trào lưu nhất thời. “Phật giáo không phải là một trào lưu,” ông nói. “Ngay cả khi chúng ta chạy theo trào lưu, chúng ta cũng cần xem xét điều gì thực sự đại diện cho Đức Phật.”

Những người khác lại nhìn nhận khoảnh khắc đó một cách tích cực hơn.

“Phật giáo là tự do,” Hòa thượng Dogyun của chùa Hyegwangsa nói. “Nó nói về việc thoát khỏi khổ đau và chấp trước – và đó là điều mà bất cứ ai cũng có thể thấu hiểu.” Từ góc nhìn đó, các định dạng mới – dù thông qua thiết kế, trình diễn hay âm nhạc – không phải là sự bóp méo, mà là sự chuyển thể.

Tương tự, với người dân tham gia sự kiện, các phản ứng cũng rất khác nhau.

“Thật thú vị – nhưng có lẽ hơi quá đà,” một cặp đôi tham dự sự kiện nhạc EDM tại đền thờ nhận xét.

Những người khác thì dễ tiếp nhận hơn. “Bà tôi theo đạo Phật, còn tôi thì không,” Ko, 21 tuổi, nói. “Tôi nghĩ những sự kiện như thế này làm cho Phật giáo trở nên dễ tiếp cận hơn – gần gũi hơn và thú vị hơn.”

Nguồn: The Straits Times