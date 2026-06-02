Phát hiện người phụ nữ sở hữu khối tài sản hơn 44.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh giấy phế liệu

Khởi nghiệp bằng nghề thu mua giấy phế liệu, người phụ nữ Trung Quốc vươn lên thành tỷ phú, sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD.

Năm 2006, khi màn đêm buông xuống tại thị trấn Ma Dũng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, những đoàn xe container mang logo Nine Dragons Paper vẫn nối đuôi nhau ra vào nhà máy. Trong khi phần lớn mọi người đã trở về nhà nghỉ ngơi, khu tổ hợp sản xuất giấy vẫn sáng đèn suốt đêm để đáp ứng lượng đơn hàng khổng lồ từ các tập đoàn lớn như Coca-Cola, Nike, Sony, Haier hay TCL.

Ít ai ngờ rằng đế chế công nghiệp này lại được xây dựng từ một thứ tưởng chừng vô giá trị: giấy phế liệu.

Đứng sau Nine Dragons Paper là Trương Nhân, nữ doanh nhân được mệnh danh là "nữ hoàng giấy vụn" của Trung Quốc. Bà từng trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc của Hurun Report, với khối tài sản ước tính lên tới 27 tỷ NDT (khoảng 3,4 tỷ USD vào thời điểm đó), tất cả bắt nguồn từ hoạt động tái chế giấy phế liệu nhập khẩu từ Mỹ.

Việc dẫn đầu bảng xếp hạng người giàu còn giúp người phụ nữ này trở nên giàu có hơn nữa. Theo đó, sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu Nine Dragons Paper tăng gần 3%, giúp giá trị tài sản của bà tăng thêm khoảng 1,1 tỷ NDT chỉ trong thời gian ngắn.

Dù sở hữu khối tài sản vượt qua cả người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey hay tác giả bộ truyện Harry Potter J.K. Rowling ở thời điểm đó, Trương Nhân vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Những người quen biết mô tả bà là người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn, ít chú trọng vẻ ngoài.

"Tôi là doanh nhân, không cần phải xuất hiện quá nhiều trước công chúng", bà từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Khi được hỏi về danh hiệu người giàu nhất, Trương Nhân tỏ ra khá bình thản. Theo bà, đó chỉ là những con số mang tính thống kê. Điều quan trọng hơn là thành quả của cả tập đoàn sau hơn 2 thập kỷ nỗ lực không ngừng.

Tuổi thơ nghèo khó và bước ngoặt từ nghề thu mua giấy phế liệu

Sinh ra trong một gia đình quân nhân nghèo tại tỉnh Hắc Long Giang, Trương Nhân là chị cả trong gia đình có 8 anh chị em. Ngay từ nhỏ, bà đã phải phụ giúp cha mẹ chăm sóc các em, qua đó hình thành tính tự lập và tinh thần trách nhiệm từ rất sớm.

Năm 1985, bà bắt đầu khởi nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) với số vốn chỉ khoảng 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng). Lĩnh vực mà bà lựa chọn là thu mua và kinh doanh giấy phế liệu - ngành nghề khi đó ít người quan tâm.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào năm 1990 khi người phụ nữ này sang Mỹ thành lập công ty America Chung Nam (ACN). Doanh nghiệp này chuyên thu gom giấy phế liệu tại Mỹ rồi xuất khẩu về Trung Quốc làm nguyên liệu sản xuất giấy.

Theo Trương Nhân, yếu tố quyết định thành công của Nine Dragons Paper là khả năng đảm bảo nguồn cung giấy phế liệu chất lượng cao với số lượng lớn và ổn định trong thời gian dài. ACN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này khi liên tục trở thành một trong những nhà xuất khẩu nguyên liệu sản xuất giấy lớn nhất nước Mỹ.

Đón đầu làn sóng phát triển của ngành giấy Trung Quốc

Thành công của ACN gắn liền với sự bùng nổ của ngành công nghiệp giấy Trung Quốc. Từ những năm 1990, nhu cầu tiêu thụ giấy tại Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Đến năm 2004, sản lượng giấy của nước này đạt gần 50 triệu tấn, trong khi lượng tiêu thụ vượt 54 triệu tấn, đều đứng thứ hai toàn cầu.

Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu trong nước lại không đáp ứng đủ nhu cầu. Tỷ lệ tái chế giấy của Trung Quốc khi đó chỉ khoảng 30%, thấp hơn rất nhiều so với mức 70% của Mỹ. Điều này khiến các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải nhập khẩu khối lượng lớn giấy phế liệu từ nước ngoài.

Riêng năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 12 triệu tấn giấy phế liệu, tương đương gần một nửa lượng giấy phế liệu được giao dịch trên thị trường thế giới.

Nhận thấy xu hướng này từ rất sớm, Trương Nhân đã xây dựng chuỗi cung ứng xuyên Thái Bình Dương, biến giấy phế liệu thành nguồn nguyên liệu chiến lược cho ngành công nghiệp giấy Trung Quốc.

Xây dựng đế chế giấy từ tầm nhìn khác biệt

Năm 1995, bà thành lập Nine Dragons Paper tại Quảng Đông, thời điểm thị trường giấy bao bì Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu. Trong khi nhiều doanh nghiệp nội địa chỉ sử dụng các dây chuyền có công suất dưới 50.000 tấn mỗi năm, nhà máy đầu tiên của Nine Dragons đã được đầu tư dây chuyền với công suất lên tới 200.000 tấn.

Theo Trương Nhân, tầm nhìn dài hạn là yếu tố quan trọng nhất giúp doanh nghiệp phát triển. Quyết định này đã mang lại thành quả sau một thập kỷ. Đến cuối năm 2005, theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu ngành giấy và gỗ Resource Information Systems Inc. (RISI), Nine Dragons Paper đã trở thành nhà sản xuất giấy bao bì lớn nhất Trung Quốc, nằm trong nhóm doanh nghiệp có công suất sản xuất hàng đầu thế giới.

Tháng 3/2006, Nine Dragons Paper chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu công ty tăng gần 40%, phản ánh sự kỳ vọng lớn của giới đầu tư đối với triển vọng của doanh nghiệp.

Chỉ sau 6 tháng lên sàn, nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán đã giúp tỷ lệ nợ trên vốn của Nine Dragons Paper giảm mạnh từ 187% xuống còn 33%. Đồng thời, giá trị tài sản của Trương Nhân tăng thêm khoảng 24 tỷ NDT.

Sau hai thập kỷ tiếp theo, dù ngành giấy trải qua nhiều biến động, Trương Nhân vẫn duy trì vị thế trong giới tỷ phú. Theo thống kê của Forbes cập nhật tháng 5/2026, nữ doanh nhân 68 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD (hơn 44.000 tỷ đồng) và tiếp tục góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới nhờ cổ phần tại tập đoàn Nine Dragons Paper.

Nhờ biến giấy phế liệu thành nguồn nguyên liệu giá trị, Trương Nhân không chỉ xây dựng được khối tài sản khổng lồ mà còn trở thành biểu tượng cho ngành tái chế của Trung Quốc. Trong bối cảnh nước này vẫn còn hàng chục triệu tấn giấy chưa được tái chế mỗi năm, danh xưng "nữ hoàng giấy vụn" dường như vẫn sẽ gắn liền với bà trong nhiều năm tới.

(Theo China Daily)