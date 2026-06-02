Cô gái bán rau trúng độc đắc 4,8 tỷ đồng nhờ chỉ dẫn về con số 173770 của cụ già xuất hiện trong mơ

Một nữ tiểu thương người Lahu ở Thái Lan bất ngờ đổi đời sau khi trúng giải độc đắc 6 triệu baht (khoảng 4,8 tỷ đồng) nhờ làm theo lời chỉ dẫn của một cụ già xuất hiện trong giấc mơ.

Ngày 1/6, chị Inthira Saisun (25 tuổi), một tiểu thương bán rau thuộc dân tộc thiểu số Lahu đến từ tỉnh Tak (Thái Lan), đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi trúng giải độc đắc xổ số quốc gia trị giá 6 triệu baht (hơn 4,8 tỷ đồng).

Inthira hiện bán rau tại chợ thuộc trung tâm mua sắm ở huyện Mueang, tỉnh Kamphaeng Phet. Sau khi Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan công bố kết quả quay số ngày 1/6/2026, nhiều phóng viên đã tìm đến khu chợ này khi nhận được thông tin một tiểu thương địa phương vừa trúng giải nhất.

Chia sẻ với truyền thông, Inthira cho biết trước đó cô đã mơ thấy một cụ già. Trong giấc mơ, người này bảo cô mua vé số mang số 173770 và dặn rằng nếu trúng thưởng thì hãy làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ.

Ngày hôm sau, khi đang bán hàng, Inthira thấy một người bán vé số đi ngang qua quầy. Cô tình cờ nhìn thấy dãy số có đuôi 770 , trùng với con số xuất hiện trong giấc mơ, trên những tấm vé được bày bán.

Theo Inthira, người bán có hai tờ vé mang dãy số này nhưng vì không đủ tiền nên cô chỉ mua được một tờ.

Khi kết quả xổ số được công bố, Inthira phát hiện mình đã trúng giải độc đắc. Nữ tiểu thương bật khóc vì quá bất ngờ. Cô cho biết thời gian qua cuộc sống gặp nhiều khó khăn do nợ tiền nhập rau, tài chính eo hẹp đến mức gần như không còn đủ vốn để tiếp tục lấy hàng bán.

Sau khi tin vui lan truyền khắp khu chợ, nhiều tiểu thương đã đến chúc mừng và chia vui cùng cô.

Inthira cho biết sẽ dành một phần tiền thưởng để cúng dường tại ngôi chùa ở quê nhà trên núi Doi Muser, thuộc tỉnh Tak, nhằm thực hiện lời hứa với nhân vật bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ.

Ngoài ra, người phụ nữ đang mang thai 5 tháng cũng tin rằng đứa con trong bụng có thể đã mang lại may mắn cho mình. Dù vừa trở thành triệu phú, cô khẳng định sẽ tiếp tục công việc bán rau như trước.

Nguồn: Khaosod