Phát hiện thanh niên 17 tuổi trúng số độc đắc xe BMW, trung tâm xổ số từ chối trao thưởng và tuyên bố: "Anh là kẻ lừa đảo"

Một thanh niên người Trung Quốc trúng giải độc đắc nhưng hôm sau lại nhận thông báo vé số của anh là giả.

Tình cờ trúng giải độc đắc

Tháng 3/2004, Lưu Lượng, một thanh niên 17 tuổi sống tại Tây An (Trung Quốc), tình cờ đi ngang qua sự kiện bán vé số cào do Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây tổ chức ở trung tâm thành phố. Chương trình quảng bá khi đó gây chú ý với giải thưởng đặc biệt là một chiếc BMW cùng 120.000 NDT tiền mặt (tương đương khoảng 460 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay).

Vì tò mò, Lưu Lượng bỏ ra 10 NDT để mua một tấm vé số. Không ngờ, anh trở thành một trong 4 người cào được tấm vé có ký hiệu “Clover K”, đủ điều kiện lên sân khấu tham gia vòng bốc thăm trực tiếp.

Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, Lưu Lượng mở phong bì mang ký hiệu chiếc BMW và được công bố là chủ nhân giải độc đắc. Ngay sau đó, anh được ngồi trên chiếc xe sang diễu hành quanh thành phố, trở thành tâm điểm của sự kiện và xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông địa phương.

Lưu Lượng và tấm vé giúp anh trúng giải độc đắc

Câu chuyện "chàng trai 17 tuổi trúng BMW" nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn. Nhiều người đổ xô đến mua vé số với hy vọng gặp may mắn tương tự.

Thế nhưng chỉ một ngày sau, khi Lưu Lượng đến làm thủ tục nhận thưởng, mọi chuyện bất ngờ đảo chiều. Nhân viên trung tâm xổ số khẳng định tấm vé của anh là giả và cho rằng anh đã lừa dối ban tổ chức cũng như công chúng.

Bị xúc phạm danh dự, Lưu Lượng tìm đến trụ sở trung tâm xổ số để đòi công bằng. Trong lúc bức xúc, anh leo lên tầng cao của tòa nhà và lớn tiếng yêu cầu được minh oan. Nhiều người tưởng rằng nam thanh niên có ý định tự tử nên lập tức báo cảnh sát.

Ngay sau đó, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây tổ chức họp báo, tuyên bố tấm vé của Lưu Lượng thực chất in ký hiệu "Clover 2" nhưng đã bị sửa thành "Clover K". Tuy nhiên, gia đình Lưu Lượng phản bác quyết liệt. Họ cho rằng tấm vé được mua trực tiếp tại sự kiện, đã được xác nhận trúng thưởng ngay tại chỗ nên không thể có chuyện bị làm giả sau đó. Hai bên đều khẳng định mình đúng và vụ việc nhanh chóng bước sang giai đoạn điều tra.

Chiêu thức thao túng xổ số tinh vi

Khi vào cuộc, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Người phụ trách bán vé tại sự kiện là Tôn Thành Quý đã biến mất ngay sau khi vụ việc nổ ra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng rà soát danh sách những người từng trúng giải BMW trong các đợt quay số trước đó. Kết quả cho thấy thông tin liên lạc của 3 trong 4 người trúng thưởng không tồn tại. Chỉ duy nhất một người tên Lưu Tiểu Lệ có thể liên hệ được.

Ban đầu, Lưu Tiểu Lệ khẳng định mình trúng thưởng hoàn toàn nhờ may mắn. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi cho thấy cô thường xuyên liên lạc với Tôn Thành Quý trước thời điểm nhận giải. Trước những bằng chứng này, người phụ nữ cuối cùng thừa nhận đã được thuê với giá 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) để đóng giả người trúng thưởng.

Theo lời khai của cô, phần lớn các "người may mắn" từng nhận giải BMW thực chất đều là diễn viên được các đại lý thuê nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Từ manh mối đó, cảnh sát bắt giữ Dương Vĩnh Minh, quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây.

Kết quả điều tra cho thấy sau khi triển khai chương trình vé số cào trúng BMW, doanh thu trung tâm đã tăng vọt lên khoảng 17 triệu NDT (66 tỷ đồng). Muốn tiếp tục duy trì hiệu ứng hút khách nhưng không phải liên tục bỏ tiền mua xe mới, Dương Vĩnh Minh đã chỉ đạo Tôn Thành Quý thuê người đóng giả người trúng thưởng.

Theo kế hoạch, những người được thuê sẽ lên sân khấu và nhận tín hiệu để chọn đúng phong bì chứa giải BMW. Sau khi sự kiện kết thúc, chiếc xe sẽ được giữ lại để tiếp tục sử dụng cho các chương trình quay thưởng tiếp theo. Nhờ thủ đoạn này, trung tâm vẫn tạo được hình ảnh nhiều người liên tục trúng giải lớn, từ đó kích thích doanh số bán vé.

Mọi chuyện chỉ đổ bể khi Lưu Lượng thực sự trúng giải trong một lần bốc thăm. Theo kết quả điều tra, Dương Vĩnh Minh đã nhớ nhầm vị trí phong bì chứa giải BMW, khiến người ngoài kế hoạch là Lưu Lượng trở thành người chiến thắng.

Ban đầu, ban tổ chức định miễn cưỡng trao thưởng cho nam thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát nội bộ, họ lại phát hiện một tấm vé thắng giải khác là giả. Lo ngại toàn bộ đường dây gian lận bị phanh phui, trung tâm quyết định quay sang cáo buộc Lưu Lượng làm giả vé nhằm phủ nhận kết quả.

Điều họ không ngờ là gia đình chàng trai 17 tuổi kiên quyết theo đuổi vụ việc đến cùng, khiến toàn bộ đường dây thao túng xổ số dần bị đưa ra ánh sáng.

Thanh niên Lưu nhận được giải độc đắc sau thời gian đấu tranh

Tháng 6/2004, trước sức ép từ kết quả điều tra và dư luận, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây buộc phải công khai xin lỗi Lưu Lượng và chính thức trao cho anh giải thưởng BMW cùng các quyền lợi liên quan.

Về phía những người liên quan, Dương Vĩnh Minh bị kết án 19 năm tù vì hành vi thao túng hoạt động xổ số và trục lợi. Tôn Thành Quý nhận mức án 17 năm tù. Nhiều lãnh đạo và nhân viên khác của trung tâm cũng bị xử lý vì nhận hối lộ, làm giả vé số và các sai phạm liên quan.

Để xoa dịu dư luận và khôi phục uy tín, tháng 7/2004, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây phải tổ chức lại chương trình quay thưởng dành cho những người mua vé trước đó, nhằm trả lại cơ hội trúng giải mà họ có thể đã bị tước mất bởi đường dây gian lận kéo dài nhiều năm.