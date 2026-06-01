Bé trai 2 tuổi suýt chết vì bị tóc dài của mẹ thắt cổ trong lúc ngủ

Một mái tóc dài trông có vẻ mềm mại, vô hại lại suýt chút nữa cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ. Một sự cố thót tim vừa xảy ra gần đây tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một bé trai mới 1 tuổi 10 tháng tuổi đang ngủ cùng mẹ thì bị mái tóc dài của mẹ quấn chặt quanh cổ. Đứa trẻ vùng vẫy trong cơn mơ để tìm cách thoát thân, không ngờ tóc lại càng quấn chặt hơn, suýt chút nữa bị ngạt thở. May mắn thay, người mẹ kịp thời bừng tỉnh, nhận ra tình hình không ổn nên đã dùng tay không bứt đứt tóc, cứu con trai khỏi bờ vực ngạt thở.

Theo báo cáo từ trang tin Hậu Lãng (Houlang Video), toàn bộ sự việc đã được camera giám sát đặt cạnh giường ghi lại trọn vẹn. Hình ảnh cho thấy bé trai đang nằm ngủ cạnh mẹ thì không biết vì sao lại bị mái tóc dài của mẹ xõa xuống quấn vào cổ. Theo mỗi lần trở mình và kéo giật trong lúc ngủ, mái tóc dần cuộn thành vòng, siết chặt lấy cổ đứa trẻ như một sợi dây thừng. Bé trai cảm thấy khó chịu nên bắt đầu vùng vẫy không ngừng, đưa tay kéo tóc để cố thoát khỏi sự trói buộc, nhưng mỗi lần vùng vẫy lại khiến tóc quấn chặt hơn, tình trạng ngày càng nguy hiểm.

Điều khiến người xem thót tim hơn nữa là người mẹ lúc đó vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bà cảm nhận được tóc mình bị kéo, nhưng tưởng nhầm là con đang chơi đùa với tóc mình, nên mơ màng nói với con: "Tóc mẹ đau, đừng kéo nữa." Bà hoàn toàn không biết rằng đứa trẻ thực chất đang đấu tranh với nguy cơ bị ngạt thở.

Trong hình ảnh từ camera giám sát, có thể thấy bé trai vì bị cản trở hô hấp nên vùng vẫy liên tục, động tác ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng vì quá đau đớn mà bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc bất thường của con cuối cùng đã đánh thức người mẹ. Sau khi cúi xuống nhìn, bà hoảng hồn phát hiện mái tóc dài của mình đang siết chặt lấy cổ con, thậm chí đã quấn thành nút thắt chết không thể gỡ ra.

Sau sự việc, người mẹ nhớ lại lúc đó tóc siết rất chặt, dù kéo thế nào cũng không thể nới lỏng, thấy con thở ngày càng khó nhọc, khuôn mặt đỏ bừng, tình hình vô cùng nguy cấp. "Lúc đó căn bản không kịp tìm kéo, cũng không gỡ được tóc." Trong cơn hoảng loạn, bà chỉ còn cách dùng tay không dùng sức bứt đứt mái tóc dài của chính mình. Cho đến khi tóc đứt ra, đứa trẻ mới phục hồi nhịp thở và lập tức bật khóc lớn.

"Ngay khoảnh khắc bứt đứt tóc, thằng bé liền òa khóc, cuối cùng đã khóc thành tiếng." Người mẹ chia sẻ, sau khi xem lại hình ảnh camera mới biết lúc đó nguy hiểm đến thế nào. "Thực sự rất sợ hãi, nếu phát hiện muộn hơn một chút, hậu quả không dám tưởng tượng."

Sự việc sau khi được công khai đã thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Các chuyên gia an toàn trẻ em cảnh báo rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thiếu khả năng tự bảo vệ, nếu gặp vật lạ quấn cổ trong lúc ngủ, trẻ rất có thể không kịp thoát thân. Ngoài tóc dài, dây chuyền, dây tai nghe, dây sạc, khăn quàng cổ, dây rèm cửa và dây đồ chơi, tất cả đều có thể trở thành nguồn nguy hiểm tiềm ẩn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh khi ngủ cùng con tốt nhất nên buộc tóc gọn gàng, đồng thời kiểm tra định kỳ môi trường ngủ của trẻ, tránh để bất kỳ vật dụng nào có thể gây quấn cổ hoặc che miệng mũi đến gần trẻ nhỏ, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nguồn: ETtoday