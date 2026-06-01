Gần 50 người thiệt mạng, 70 người bị thương trong vụ nổ lớn tại Myanmar

Một vụ nổ cực lớn tại Myanmar đã khiến hơn 45 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và phá hủy nhiều nhà dân.

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, thuộc bang Shan ở đông bắc Myanmar, theo thông tin từ lực lượng cứu hộ và các cơ quan truyền thông địa phương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày Chủ nhật (giờ địa phương) được cho là xuất phát từ một tòa nhà dùng để lưu trữ lượng lớn thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ.

Clip hiện trường sự việc

Một nhân viên cứu hộ cho biết đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng. Người này cũng cho biết 74 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện tại thị trấn Namhkam để điều trị, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Một nhân viên cứu hộ khác tại Namhkam cho biết hơn 100 ngôi nhà xung quanh hiện trường bị hư hại do sức công phá của vụ nổ.

Nhiều cơ quan truyền thông Myanmar đã đưa ra con số thương vong dao động từ 50 đến 55 người thiệt mạng. Các hình ảnh và video được đăng tải cho thấy cột khói lớn bốc lên từ hiện trường cùng cảnh đổ nát của nhiều công trình sau vụ nổ.

Đống đổ nát sau khi sự việc xảy ra

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cũng xác nhận vụ nổ đã gây nhiều thương vong và khiến nhiều ngôi nhà dân bị hư hại nghiêm trọng, song không công bố số liệu cụ thể. Chính quyền địa phương hiện đang triển khai các biện pháp cứu trợ, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái định cư cho những người bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đăng chính thức, được biết lượng thuốc nổ gelignite được lưu trữ để phục vụ các mỏ khai thác và khu vực khai thác đá. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Gelignite là loại thuốc nổ thường được sử dụng trong khai thác mỏ và phá đá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vật liệu này có thể trở nên mất ổn định theo thời gian hoặc khi được bảo quản không đúng cách.

Nguồn: The Independent