Nam thanh niên đâm mẹ tử vong rồi nhảy xuống từ tầng 12: Nguyên nhân khiến nhiều người giật mình

Vụ việc mới xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) đã cướp đi mạng sống của 2 người và tất cả chỉ bắt đầu từ một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến nhiều người tiếc nuối.

Mới đây một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại một chung cư ở Đài Loan, khiến một người đàn ông và mẹ của anh này thiệt mạng. Dù hành vi của người con trai là không thể chấp nhận và biện minh, tuy nhiên câu chuyện một lần nữa nhắc nhở những người làm cha mẹ hãy cẩn trọng trong việc duy trì sự công bằng với các con, tránh để sự ghen tị nhen nhóm, bởi một ngày kia, nó có thể trở thành một ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả.

Hai mẹ con tử vong tại khu chung cư khiến hàng xóm ám ảnh

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra tại đường Minh Đức đoạn 2, quận Thất Đổ, thành phố Cơ Long của Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày thứ Bảy, 30/5 vừa qua. Cảnh sát địa phương nhận được báo cáo vào khoảng 5 giờ 34 phút chiều về một vụ tranh chấp gia đình, theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin.

Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện người đàn ông 28 tuổi tên là Wang Nan, bị thương nặng sau khi được báo cáo là ngã xuống từ tầng 12 của một chung cư tại đây. Anh ta được đưa đến bệnh viện và sau đó được tuyên bố là đã tử vong sau đó.

Hiện trường nơi nam thanh niên rơi xuống.

Sau đó, khi đi vào nhà của Wang, nhà chức trách đã ngỡ ngàng khi tìm thấy mẹ của anh này, 59 tuổi (có thông tin nói 58 tuổi) trong tình trạng bị thương nặng do dao đâm. Người phụ nữ cũng được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời ngay sau đó. Vậy tại sao bi kịch này lại xảy ra? Nhiều người có lẽ không ngờ rằng nguyên nhân của nó lại bắt đầu chỉ từ một sự việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Nguyên nhân khiến nam thanh niên ra tay với chính mẹ ruột

Theo tờ báo Đài Loan United Daily News (UDN), cuộc cãi vã giữa Wang và người mẹ được cho là bắt nguồn từ chiếc áo khoác chống nắng giá 200 Đài tệ (tương đương khoảng 165.000 VNĐ) mà người mẹ mua cho anh trai của Wang. Wang được cho là đã nổi giận vì cho rằng điều đó là không công bằng, rằng người mẹ đã không mua áo chống nắng cho anh ta mà chỉ mua cho anh trai anh ta. Theo Wang, người mẹ đã thiên vị anh trai rõ ràng nên với to tiếng với mẹ.

Cụ thể, trước khi xảy ra vụ việc, mẹ Wang đang chuẩn bị bữa tối trong bếp trong khi con trai cả đang ở phòng khách. Wang để ý thấy anh trai mình có một chiếc áo khoác mới mà mẹ mua cho, một chiếc áo khoác chống tia UV giá 200 Đài tệ. Anh ta trách mẹ mình thiên vị và không mua cho mình một chiếc.

Hiện trường thương tâm của vụ việc tại Đài Loan.

Wang vào bếp để chất vấn mẹ. Trong cơn thịnh nộ, Wang chộp lấy con dao làm bếp và đâm vào bụng bà. Khi người mẹ chống cự, Wang đã gây ra nhiều vết thương trên cổ bà. Anh trai Wang cố gắng can thiệp thậm đề nghị đưa áo khoác cho hắn nếu hắn muốn nhưng đã quá muộn. Wang từ chối và lập tức chạy lên tầng thượng rồi nhảy xuống.

UDN cũng đưa tin rằng Wang thất nghiệp và do đó, tâm trạng không tốt nên thường xuyên cãi nhau với mẹ. Theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, trong lúc cãi nhau, Wang được cho là đã bóp cổ mẹ mình trước khi đâm bà bằng dao.

Khi đội cứu hỏa điều động xe cứu thương, họ phát hiện Wang nằm trong vũng máu bên ngoài tầng một khu chung cư. Cú ngã từ trên cao của Wang đã khiến toàn bộ mái hiên sập xuống. Cha của Wang, người đang ở gần đó, nói với lính cứu hỏa: "Con trai tôi ngã từ mái nhà xuống, còn vợ tôi đang nằm trong nhà với nhiều vết đâm."

Ban đầu, cư dân gần đó cho rằng đó là một vụ tai nạn xe hơi. Cha của Wang, đứng cạnh con trai út, lập tức gọi xe cứu thương. Tuy nhiên cả Wang và mẹ anh ta đều được tuyên bố đã tử vong khi đến bệnh viện.

Cảnh sát Đài Loan cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc. Vụ việc sẽ được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Cơ Long để điều tra thêm. Cảnh sát Đài Loan cũng kêu gọi người dân giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách bình tĩnh và tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì để tranh chấp leo thang.