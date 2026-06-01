Phát hiện Trung Quốc từng dùng công nghệ cao đưa bê tông xuống độ sâu 77m, thực hiện mục tiêu xây công trình "đầu tiên trên thế giới"

Ít ai nghĩ rằng một trong những khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Trung Quốc lại được xây dựng bên trong một mỏ đá bỏ hoang.

Ẩn mình dưới chân núi Xà Sơn ở quận Tùng Giang, Thượng Hải, khách sạn InterContinental Shanghai Wonderland từng gây chấn động giới kiến trúc toàn cầu khi trở thành khách sạn 5 sao đầu tiên trên thế giới được xây dựng trong một mỏ đá bỏ hoang sâu 88m dưới mực nước biển.

Không giống những tòa nhà chọc trời vươn lên không trung, công trình này lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại: phát triển kiến trúc xuống dưới lòng đất. Chính ý tưởng “đảo ngược nhà chọc trời” này đã khiến khách sạn được xem như một trong những công trình kỳ lạ và táo bạo nhất thế giới.

Dự án do Tổng công ty xây dựng số 8 Trung Quốc (China Construction Eighth Engineering Division) thi công. Toàn bộ khách sạn được xây men theo vách đá bên trong hố sâu nhân tạo với tổng diện tích xây dựng hơn 55.000 m2.

Công trình gồm 18 tầng, trong đó chỉ có 2 tầng nằm phía trên mặt đất và 2 tầng hoàn toàn nằm dưới nước. Tổng chiều cao công trình khoảng 74m.

Điểm đặc biệt là phần thân khách sạn được xây bám sát vách đá dựng đứng. Các khối phòng nghỉ hai bên đều có thiết kế cong hình vòng cung, kết nối bởi hệ thống giao thông đứng ở trung tâm, tạo nên kết cấu kiến trúc phức tạp hiếm thấy.

Ngay từ khi công bố, dự án đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Nhiều cư dân mạng nước ngoài thậm chí gọi đây là “công trình điên rồ nhất Trung Quốc”. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài ngoạn mục là hàng loạt thách thức kỹ thuật chưa từng có.

Do toàn bộ công trình nằm trong một hố đá sâu với địa hình dốc đứng, việc vận chuyển vật liệu và nhân công xuống đáy hố trở thành bài toán cực khó. Chênh lệch độ cao giữa miệng hố và đáy hố lên tới gần 80m, trong khi các vách đá gần như dựng đứng.

Đội ngũ thi công buộc phải thiết kế hệ thống thang máy vận chuyển người và vật liệu đi thẳng xuống đáy công trình. Riêng việc bơm bê tông xuống độ sâu 77m cũng trở thành thử thách lớn do nguy cơ bê tông bị phân tầng, tắc ống hoặc giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư Trung Quốc đã phát triển công nghệ vận chuyển bê tông bằng trọng lực xuống độ sâu 77m, kết hợp hệ thống vận chuyển ba tầng gồm xe bơm bê tông, máng trượt và bơm cố định.

Nhóm kỹ sư còn sử dụng phần mềm mô phỏng ANSYS và công nghệ BIM quét laser 3D để tính toán vị trí tối ưu cho toàn bộ hệ thống vận chuyển, hạn chế va chạm với vách đá và đảm bảo khả năng bảo trì sau này.

Một trong những hạng mục khó nhất là lắp đặt các giàn thép khổng lồ dưới đáy hố sâu. Một số kết cấu có nhịp dài tới 30m, nặng hàng chục tấn nhưng khu vực thi công lại có nền đất yếu, khiến các loại cẩu lớn khó di chuyển.

Ngoài ra, công trình còn phải xử lý nhiều vấn đề nguy hiểm như nổ đá, chống thấm và thi công kết cấu ngầm dưới nước. Trong đó, khoảng 24m phía dưới khách sạn sẽ vĩnh viễn nằm dưới nước, bao gồm khu tham quan và hệ thống nền móng dạng hộp kín.

Nhờ hàng loạt giải pháp kỹ thuật đặc biệt, dự án sau đó trở thành một trong những công trình tiêu biểu của ngành xây dựng Trung Quốc, đồng thời được đưa vào nhiều chương trình nghiên cứu công nghệ và xây dựng xanh cấp quốc gia.

Ngày nay, khách sạn này đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng tại Thượng Hải. Với thiết kế độc đáo nằm giữa vách đá cùng hệ thống phòng nghỉ hiện đại, InterContinental Shanghai Wonderland không chỉ là nơi lưu trú cao cấp mà còn thu hút du khách muốn trải nghiệm sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc sáng tạo.

Không gian xanh, tầm nhìn ấn tượng cùng mô hình “khách sạn dưới lòng đất” khác biệt giúp nơi đây trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi bật nhất tại Trung Quốc.

(Theo Sohu)