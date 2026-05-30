Phát hiện tấm cọc Trung Quốc nặng 13.600 tấn ở giữa biển, cao hơn toà nhà 20 tầng, sắp hoàn thành nhiệm vụ lớn

Công trình lớn ngoài biển sắp lộ diện.

Trên vùng biển Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang xây một công trình được ví như “xa lộ điện” ngoài khơi, nơi dòng điện từ các trang trại gió biển được gom lại, biến đổi và đưa thẳng vào Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Dự án Dương Giang Tam Sơn Đảo không chỉ là một trang trại điện gió ngoài khơi thông thường. Điểm cốt lõi của nó là một hệ thống truyền tải điện một chiều linh hoạt, kết hợp giữa biển và đất liền.

Nói cách khác, Trung Quốc không chỉ dựng tua-bin gió trên biển, mà còn xây cả một “trạm biến áp” khổng lồ giữa đại dương để đưa điện sạch về trung tâm tiêu thụ.

Công trình gồm hai phần chính. Ngoài khơi, Trung Quốc xây một trạm chuyển đổi điện áp ±500 kV để gom điện gió từ khu vực Dương Giang. Dòng điện sau đó được truyền qua tuyến cáp ngầm dưới biển dài hơn 110 km vào đất liền, tới trạm chuyển tiếp tại Dương Giang. Từ đây, điện tiếp tục đi theo đường dây một chiều trên không dài khoảng 180 km để tới trạm tiếp nhận ở Giang Môn, một trong những cửa ngõ của vùng kinh tế năng động bậc nhất Trung Quốc.

Hệ thống được thiết kế để truyền tải 2 triệu kW, tương đương 2 GW điện gió. Khi vận hành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, giúp giảm tiêu thụ khoảng 1,74 triệu tấn than tiêu chuẩn và cắt giảm hơn 4,6 triệu tấn CO2.

Trái tim của dự án là trạm chuyển đổi ngoài khơi có tổng trọng lượng khoảng 27.000 tấn. Công trình phía trên gồm kết cấu thép 7 tầng, cao tương đương một tòa nhà hơn chục tầng. Thay vì lắp ráp từng phần giữa biển, nơi gió mạnh, sóng lớn và thời tiết thay đổi liên tục, Trung Quốc chọn cách chế tạo phần lớn cấu kiện trên bờ, lắp thiết bị điện trước, sau đó vận chuyển nguyên khối ra biển.

Cọc thép khổng lồ được lắp ráp trước sau đó vận chuyển ra biển.

Cách làm này giúp giảm thời gian thi công ngoài khơi, nơi mỗi ngày làm việc đều phụ thuộc vào “cửa sổ thời tiết”. Nếu biển động mạnh, tàu cẩu, tàu kéo và đội lắp đặt có thể phải dừng hoạt động. Bởi vậy, việc chuyển càng nhiều công đoạn về đất liền càng giúp giảm rủi ro và tăng độ chính xác.

Để trạm chuyển đổi 27.000 tấn có thể đứng vững giữa biển, Trung Quốc phải xây một chân đế thép khổng lồ gọi là jacket. Đây là phần móng nằm dưới trạm, có nhiệm vụ bám chặt xuống đáy biển và chịu tải cho toàn bộ khối công trình phía trên. Jacket của dự án dài khoảng 80 m, rộng 55 m, cao 76 m, nặng khoảng 13.600 tấn, tương đương chiều cao của một tòa nhà hơn 20 tầng.

Truyền thông Trung Quốc gọi jacket này là “Định Hải Thần Châm” của dự án, hàm ý đây là bộ phận giữ ổn định toàn bộ công trình trước sóng, gió, dòng chảy và bão biển. Sau khi được chế tạo tại cảng ở Nam Thông, Giang Tô, khối thép khổng lồ này được đưa lên tàu chuyên dụng, vượt hành trình khoảng 1.000 hải lý để tới vùng biển Dương Giang. Quá trình vận chuyển mất khoảng 10-12 ngày.

Khi tới vị trí lắp đặt, jacket được hạ xuống biển và cố định bằng các cọc thép đóng sâu vào đáy biển. Hạng mục đóng cọc thép cho phần jacket đã hoàn tất, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chế tạo trên bờ sang thi công ngoài khơi.

Trên jacket có 35 ống chữ J, dùng làm đường dẫn và bảo vệ các tuyến cáp biển ra vào trạm chuyển đổi. Những ống chữ J này đóng vai trò như “cổng vào” của hệ thống điện dưới biển. Cáp từ các cụm điện gió ngoài khơi sẽ đi qua các ống này để kết nối với trạm chuyển đổi.

Sau khi được biến đổi thành dòng điện một chiều cao áp, điện tiếp tục theo cáp ngầm về đất liền. Vì vậy, jacket không chỉ là chân đế chịu lực, mà còn là điểm giao giữa thế giới dưới đáy biển và hệ thống điện trên mặt nước.

Một hạng mục khác cũng rất phức tạp là rải cáp ngầm. Dự án sử dụng tuyến cáp một chiều 500 kV dài hơn 110 km. Cáp phải được đặt chính xác trên đáy biển, sau đó chôn xuống lớp bùn cát để tránh neo tàu, dòng chảy hoặc các hoạt động hàng hải gây hư hại. Khu vực Dương Giang thường chịu ảnh hưởng của bão, nên việc rải cáp đòi hỏi tàu chuyên dụng, hệ thống định vị chính xác và kế hoạch thi công chặt chẽ.

Khác với các dự án điện gió truyền thống, nơi mỗi trang trại thường tự xây tuyến cáp và trạm điều khiển riêng, Tam Sơn Đảo được thiết kế như một hạ tầng dùng chung.

4 dự án điện gió ngoài khơi trong khu vực có thể cùng “đi chung một chuyến xe”, dùng chung tuyến truyền tải do ngành điện quy hoạch. Cách làm này giúp giảm số lượng cáp lặp lại dưới biển, tiết kiệm đất ven bờ và hạn chế tình trạng các hành lang truyền tải chồng chéo trên đất liền.

Dự án dự kiến vận hành trong năm nay. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những ví dụ rõ nhất về cách Trung Quốc đưa hạ tầng năng lượng ra xa bờ: không chỉ dựng tua-bin, mà xây cả trạm chuyển đổi, móng thép, cáp ngầm và đường dây liên vùng để biến gió biển thành điện cho các đô thị lớn.

Theo Sohu, People's Daily﻿