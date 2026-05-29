Phát hiện người đàn ông 60 tuổi thả "cục sắt" 5 tấn xuống nước, "con cá đen khổng lồ" chứng minh năng lực học hỏi đang kinh ngạc của người nông dân

Một nông dân đã nghỉ hưu ở miền đông Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của thế giới với một kỳ tích phi thường về sự khéo léo. Ông Zhang Shengwu, 60 tuổi, đã tự tay chế tạo một chiếc tàu ngầm hoàn chỉnh có khả năng lặn xuống dưới lòng sông. Không được đào tạo bài bản về kỹ thuật, ông đã kết hợp hàng chục năm kinh nghiệm thực tế trong nghề mộc, hàn và vận tải để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Niềm đam mê của ông Zhang với những chiếc thuyền bắt đầu từ thời thơ ấu, khi ông lớn lên gần lưu vực sông Dương Tử ở tỉnh An Huy. Ông đã dành nhiều năm quan sát những con tàu chở hàng đi qua bến tàu mà ông đã xây dựng để bán cát. Năm 2014, một phóng sự truyền hình về một chiếc tàu ngầm lặn xuống nước đã thay đổi tất cả. "Tôi đã từng thấy những chiếc thuyền bằng gỗ và kim loại", ông Zhang nói với Dawan News, "nhưng chưa bao giờ thấy một chiếc nào thực sự có thể lặn xuống nước".

Cùng năm đó, ông bắt đầu chế tạo chiếc tàu ngầm đầu tiên của mình. Chỉ với 5.000 nhân dân tệ (19 triệu VNĐ), ông đã mua phế liệu kim loại, một động cơ nhỏ và một cục pin. Làm việc thâu đêm suốt sáng, ông đã hàn ghép lại một chiếc tàu dài 6 mét, cao 1,2 mét và nặng 2 tấn. Nó chỉ có thể lặn xuống khoảng một mét và bị rò rỉ rất nhiều, nhưng nguyên mẫu này đã giúp ông giành được bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp quốc gia vào năm 2016 và tự tin để thử lại.

Zhang đã đầu tư 40.000 nhân dân tệ (155 triệu VNĐ) vào mô hình thế hệ thứ hai của mình, hoàn thành vào giữa năm 2025. Chiếc "cá đen khổng lồ" dài 7 mét, cao 1,8 mét và nặng 5 tấn. Được thiết kế cho 2 hành khách, nó có thể di chuyển với tốc độ 4 hải lý/giờ và sử dụng hai bể chứa nước dằn để kiểm soát độ nổi. Nước sẽ được bơm vào các bể để lặn xuống và xả ra để nổi lên mặt nước, trong khi hai tấn bê tông trong thân tàu giúp tăng độ ổn định.

Mọi mối hàn đều được gia cố và bịt kín bằng silicone và chất kết dính để tăng khả năng chống thấm nước. Buồng lái có bảng điều khiển phát sáng màu xanh lam và cần điều khiển được bọc bằng cao su chống trượt. Một cần trục dài 5 mét với camera chống thấm nước cho phép ông Zhang quét đáy sông trước khi lặn. Trong quá trình thử nghiệm, ông thậm chí còn vớt được một tấm lưới đánh cá bị mất và kiếm được 3.000 nhân dân tệ nhờ việc này.

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc "cá đen khổng lồ" lặn xuống sông Phong Lạc đã lan truyền chóng mặt trên Douyin (TikTok), cho thấy thân tàu bằng thép màu đen lướt nhẹ dưới làn nước đục ngầu trước khi nổi lên.

Ban đầu, gia đình ông Zhang lo lắng về chi phí và những nguy hiểm tiềm tàng. Ông nói với tờ South China Morning Post: "Chỉ khi thử và thành công, bạn mới nhận ra khả năng thực sự của mình". Bất chấp rủi ro, ông đã hình dung ra một con tàu lớn hơn có khả năng lặn sâu hơn và thực hiện những chuyến đi dài hơn.

Đối với ông Zhang, "con cá đen khổng lồ" không chỉ là một sở thích mà đó là thành quả của nhiều năm kiên trì và tự học hỏi. Trong môi trường nông thôn với nguồn lực hạn chế, thành tựu của ông đã gây được tiếng vang rộng rãi, truyền cảm hứng cho nhiều người tin rằng những dự án đầy tham vọng có thể xuất hiện bên ngoài các phòng thí nghiệm nghiên cứu và xưởng đóng tàu truyền thống.

Theo SCMP