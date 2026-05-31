Khoảnh khắc tử thần: Nam thanh niên 25 tuổi tử vong vì văng khỏi trò chơi cảm giác mạnh bị đứt dây an toàn

Tại một công viên giải trí ở Rajgir, thuộc khu vực Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ, gần đây đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một thanh niên 25 tuổi tên Aman Kumar khi đang chơi trò đu quay có tên là "Sóng thần" (Tsunami) thì dây an toàn đột ngột bị tuột, khiến anh rơi từ trên cao xuống đất. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo mô tả của nhân chứng và gia đình, vào ngày xảy ra vụ việc, Kumar cùng cha mẹ, anh chị em và người anh họ Prince đến công viên giải trí để vui chơi. Prince nhớ lại: "Sau khi mua vé, chúng tôi cùng nhau ngồi lên trò 'Sóng thần'. Không lâu sau khi thiết bị khởi động, Aman đột nhiên mất thăng bằng, dây an toàn cũng bị bung ra, và cả người anh ấy rơi xuống."

Những hình ảnh liên quan đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Có thể thấy trong quá trình rơi, Kumar đã va vào một thanh ngang trước khi cắm đầu từ độ cao khoảng 3 đến 4,5 mét xuống đất. Gương mặt anh đầy máu và chân bị biến dạng rõ rệt. Cảnh sát địa phương bước đầu nhận định, không loại trừ khả năng nạn nhân đang cố gắng chụp ảnh tự sướng hoặc quay video vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi tai nạn xảy ra, Kumar được đưa đến bệnh viện khu vực để cấp cứu. Sau khi bệnh tình tiếp tục xấu đi, anh được chuyển đến Patna để tìm cách điều trị thêm, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Phó cảnh sát trưởng Rajgir, Sanjeet Kumar Gupta, cho biết cảnh sát đã tiến hành các biện pháp pháp lý đối với đơn vị vận hành theo quy định. Thiết bị "Sóng thần" đã bị niêm phong, và tất cả các trò chơi lớn khác trong công viên đều đã tạm dừng hoạt động để chờ kiểm tra an toàn. Đội ngũ giám định đã vào cuộc điều tra để làm rõ liệu dây an toàn bị tuột là do lỗi cơ khí hay do sơ suất của đơn vị vận hành.

Nguồn: ETtoday