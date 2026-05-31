Chiến thắng của Paris Saint-Germain trước Arsenal ở chung kết Champions League đã khiến hàng chục nghìn người hâm mộ tràn xuống đường phố Paris ăn mừng. Tuy nhiên, một số vụ đụng độ với cảnh sát cũng đã xảy ra, buộc nhà chức trách phải triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn.

Nguồn: Reuters

Tối 30/5 (giờ địa phương), hàng chục nghìn cổ động viên Paris Saint-Germain (PSG) đã đổ ra đường phố thủ đô Paris để ăn mừng sau khi đội bóng đánh bại Arsenal trong trận chung kết UEFA Champions League.

Theo Reuters, cảnh sát Paris đã triển khai hàng nghìn sĩ quan tại các điểm nóng trong thành phố nhằm kiểm soát đám đông. Lực lượng chức năng đã sử dụng hơi cay và tiến hành bắt giữ hàng chục người sau khi xuất hiện một số vụ gây rối.

Ảnh: Reuters

Hình ảnh được phát trên kênh truyền hình BFM cho thấy những thời điểm căng thẳng và các vụ xô xát ngắn xảy ra quanh sân vận động Parc des Princes ở phía tây Paris. Tại đây, hơn 40.000 người hâm mộ đã theo dõi trận chung kết qua các màn hình khổng lồ và chứng kiến PSG giành chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp.

Do từng nhiều lần xảy ra bạo lực sau các sự kiện thể thao lớn, chính quyền Pháp đã huy động khoảng 22.000 cảnh sát trên toàn quốc để đảm bảo an ninh. Năm ngoái, sau khi PSG lần đầu tiên vô địch Champions League, các hoạt động ăn mừng đã biến thành hỗn loạn ở một số khu vực, khiến 2 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Ảnh: Reuters

Tại đại lộ Champs-Élysées, nơi một phần tuyến đường đã được phong tỏa từ trước, dòng người mặc áo PSG liên tục đổ về. Hình ảnh truyền hình cho thấy phần lớn người hâm mộ ăn mừng trong ôn hòa. Cảnh sát ước tính có khoảng 20.000 người tập trung tại khu vực này. Một số cổ động viên đã đốt pháo hoa và thắp pháo sáng giữa đám đông.

Đến khoảng 23h cùng ngày (giờ địa phương), cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ hơn 130 người liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói với Reuters rằng ít nhất 6 phương tiện và 2 cửa hàng đã bị hư hại trong đêm ăn mừng.

Giới chức tiếp tục duy trì lực lượng an ninh tại nhiều khu vực trọng điểm của Paris nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực leo thang khi các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ vẫn kéo dài xuyên đêm.