Bạo loạn bùng phát tại Paris khi diễn ra trận chung kết Champions League, đường phố hoàn toàn hỗn loạn

Đường phố Paris hỗn loạn ngay từ những phút đầu trận đấu và hàng ngàn cảnh sát đã được huy động.

Bạo loạn đã nổ ra tại thủ đô nước Pháp chỉ vài phút sau khi Arsenal vươn lên dẫn trước PSG trong trận chung kết Champions League.

Tiền đạo Kai Havertz của Arsenal đã khơi mào cho cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Paris khi anh thực hiện cú sút sấm sét vào góc cao khung thành chỉ sau năm phút bóng lăn.

Những cảnh tượng bạo lực đã chuyển sang niềm vui sướng ở Paris trong hiệp hai sau khi ngôi sao Ousmane Dembele gỡ hòa bằng một quả phạt đền thực hiện lạnh lùng ở phút 65.

Cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp những đám đông tụ tập xem trận đấu trên các màn hình TV bên ngoài các quán bar và quán cà phê dưới cái nóng oi bức vào chiều thứ Bảy.

Một số cổ động viên cũng đã bị cảnh sát trong trang phục chống bạo động bắt giữ.

Đường phố Paris hỗn loạn ngay trong trận đấu

"Rắc rối bắt đầu ngay khi Arsenal dẫn trước một bàn," một người chứng kiến cho biết. "Ghế và chai lọ đã bị ném vào cảnh sát, những người sau đó đã tiến vào để thực hiện các vụ bắt giữ."

Một số người hâm mộ Paris St Germain đã leo lên giàn giáo trên một tòa nhà gần Rue de Rivoli – một trong những con phố mua sắm chính ở thủ đô nước Pháp.

Trong khi đó, bên ngoài sân Emirates, hàng trăm người hâm mộ Arsenal đã phản ứng đầy phấn khích trước bàn thắng của Havertz bằng cách đốt pháo sáng màu đỏ.

Tại Paris, các cuộc đụng độ lẻ tẻ tiếp tục diễn ra trong suốt hiệp một của trận đấu, khi một số quán cà phê đã tắt màn hình tivi. Hàng trăm du khách đến thăm các di tích gần đó như Nhà thờ Đức Bà và bảo tàng Louvre cũng bị cuốn vào rắc rối.

Lực lượng cứu hỏa ở Paris đã phải nỗ lực để dập tắt những quả pháo sáng do người hâm mộ PSG đốt.

Le Parisien đưa tin rằng khoảng mười người đã bị bắt giữ bên ngoài sân vận động Parc des Princes, sân nhà của PSG, nơi trận đấu đang được phát sóng. Đám đông đã tăng lên sau khi Ousmane Dembele ghi bàn gỡ hòa, dẫn đến một màn phô trương lực lượng khác từ cảnh sát Pháp.

Trong khi đó, các vụ bắt giữ khác đã được thực hiện gần đại lộ Champs Élysées sau khi một trạm xe buýt bị phá hoại trong một cuộc đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát. Tại Montmartre, những người hâm mộ đeo mặt nạ balaclava và mang theo thanh sắt cũng đã được nhìn thấy.

Có khoảng 5.000 cảnh sát và hiến binh trên đường phố Paris vào thứ Bảy để kiểm soát đám đông tụ tập xem trận chung kết tại Budapest.

Bạo lực bóng đá đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng trên khắp nước Pháp. Khoảng 43 người đã bị bắt giữ khi Paris St Germain đánh bại Arsenal để lọt vào trận chung kết Champions League châu Âu một năm trước.

Nguồn: Daily Mail