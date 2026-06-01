Video gây sốc: 2 phụ nữ hoảng loạn trong chiếc ô tô bị đám đông ăn mừng chiến thắng của PSG bủa vây, đập phá ở Paris

Sau chiến thắng lịch sử của PSG tại Champions League, nhiều khu vực ở Paris rơi vào hỗn loạn với các vụ đốt xe, cướp phá cửa hàng và đụng độ với cảnh sát, khiến gần 500 người bị bắt giữ.

Đoạn video gây sốc

Giữa cảnh hỗn loạn bùng phát tại Paris sau chức vô địch Champions League lịch sử của PSG, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai phụ nữ mắc kẹt trong ô tô bị đám đông bao vây và tấn công đang khiến dư luận Pháp bàng hoàng.

Trong khi hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng 5-0 của Paris Saint-Germain (PSG) trước Inter Milan ở chung kết Champions League, nhiều khu vực tại Paris đã rơi vào cảnh hỗn loạn với các vụ đụng độ, đốt xe và cướp phá.

Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người sợ hãi

Đáng chú ý, một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Trong video, hai phụ nữ ngồi bên trong một chiếc ô tô bị đám đông bao vây giữa đường phố. Ban đầu, nhiều người đứng sát quanh xe trong khi phương tiện gần như không thể di chuyển.

Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi kính chắn gió phía trước bị đập vỡ. Chưa dừng lại ở đó, một người đàn ông còn lao tới dùng chân đạp mạnh vào cửa kính bên hông xe, tạo ra một lỗ thủng lớn. Qua phần kính bị phá hỏng, gương mặt hoảng loạn của hai người phụ nữ bên trong hiện rõ. Những người chứng kiến cho biết chiếc xe liên tục bị đám đông áp sát trong lúc các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và trở thành một trong những hình ảnh gây tranh cãi nhất trong đêm ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ bạo loạn bùng phát tại Paris sau chiến thắng của đội bóng thủ đô nước Pháp. Theo nhà chức trách, lực lượng cứu hỏa đã phải xử lý hàng loạt vụ cháy xe trên đường phố, trong khi nhiều cửa hàng bị đập phá và cướp bóc.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết 491 người đã bị bắt giữ trong đêm diễn ra trận chung kết, cùng với 79 trường hợp khác bị bắt vào ngày hôm sau.

Ông lên án những người gây rối, cho rằng nhiều đối tượng không thực sự tham gia theo dõi trận đấu mà chỉ lợi dụng không khí lễ hội để thực hiện các hành vi bạo lực, phá hoại và cướp bóc.

Theo truyền thông Pháp, các vụ việc liên quan đến hoạt động ăn mừng sau chiến thắng của PSG đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại về tài sản trên khắp thủ đô Paris.

Dựng rào chắn, ném xe đạp và pháo hoa vào cảnh sát

Sau cuộc diễu hành mừng chức vô địch của PSG trên đại lộ Champs-Élysées chiều 1/6, tình hình an ninh tại Paris vẫn tiếp tục căng thẳng. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán các đám đông quá khích.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez khẳng định lực lượng an ninh được huy động là phù hợp với quy mô sự kiện.

"5.400 cảnh sát được triển khai trong ngày thứ Bảy là hoàn toàn đủ. Chúng tôi đã ngăn chặn được rất nhiều thiệt hại. Có 491 người bị bắt trong đêm đó và thêm 79 người khác bị bắt vào Chủ nhật. Đây là số vụ bắt giữ chưa từng có", ông nói với báo Le Parisien.

Ông Nunez cũng chỉ trích những người tham gia gây rối, cho rằng nhiều đối tượng đã lợi dụng không khí lễ hội để thực hiện các hành vi phạm pháp.

"Điều đáng tiếc là có những người lợi dụng lễ ăn mừng và trận đấu của PSG dù thực tế họ thậm chí không theo dõi trận đấu. Họ chỉ đến khu vực Parc des Princes và đại lộ Champs-Élysées để cướp phá, gây bạo lực và tấn công cảnh sát", ông nói.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris thừa nhận không hài lòng với những gì đã xảy ra trong đêm ăn mừng, nhưng bác bỏ quan điểm cho rằng đây là một thất bại về công tác đảm bảo an ninh.

"Đây là một vấn đề xã hội và cần sự chung tay giải quyết của nhiều bên. Những người gọi đây là 'thất bại của an ninh' đang bỏ qua thực tế rằng chúng tôi đã bắt giữ số lượng rất lớn người vi phạm. Chính phủ đã có phản ứng rất cứng rắn", ông nhấn mạnh.

Theo Le Parisien, khoảng 50 người đã dựng chướng ngại vật trên tuyến đường vành đai chính của Paris bằng các hàng rào và xe đạp công cộng cho thuê nhằm cản trở giao thông.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tháo chạy khi cảnh sát chống bạo động đi xe mô tô tiếp cận hiện trường. Trong lúc đó, pháo hoa liên tục được bắn về phía lực lượng chức năng, còn nhiều xe đạp điện bị ném từ các cây cầu xuống mặt đường.

Tình trạng mất trật tự tiếp tục kéo dài sang tối Chủ nhật khi một chiếc xe bị phóng hỏa gần sân vận động của PSG và nhiều vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra giữa các nhóm thanh niên với cảnh sát. Ngay từ đêm trước đó, các tuyến đường lớn quanh sân Parc des Princes đã bị người hâm mộ tràn xuống chiếm kín, khiến giao thông gần như tê liệt. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để lập lại trật tự.

Tại khu vực Porte de Saint-Cloud, một nút giao thông quan trọng của Paris, nhiều ô tô bị đốt cháy, trong khi pháo hoa liên tục được bắn về phía lực lượng an ninh, làm gia tăng mức độ căng thẳng trên đường phố.

Cửa hàng bị cướp phá, khói lửa bao trùm Paris

Để ngăn chặn nguy cơ cướp phá trong đêm ăn mừng chức vô địch của PSG, lực lượng chức năng đã thiết lập một "vành đai thép" quanh đại lộ Champs-Élysées. Nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng lớn và ngân hàng đồng loạt hạ cửa chắn kim loại để bảo vệ tài sản.

Các cửa hàng chính thức của PSG trên đại lộ Champs-Élysées và tại sân Parc des Princes cũng được gia cố bằng hàng rào chắn. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh không thể ngăn chặn hoàn toàn các hành vi phá hoại.

Một cửa hàng thể thao Foot Locker trên đại lộ Champs-Élysées đã bị đột nhập, nhiều mặt hàng, trong đó có giày thể thao, bị lấy cắp. Gần đó, một cửa hàng nội thất Maisons du Monde trên đại lộ Avenue Wagram cũng trở thành mục tiêu của những kẻ cướp phá.

"Đám đông đang mất kiểm soát. Nhiều người chỉ đơn giản muốn tận hưởng chiến thắng lịch sử của PSG, nhưng một số khác lại chỉ muốn bạo lực, phá hoại và trộm cắp. Điều đó thật đáng xấu hổ", Jacques, một nhân chứng 18 tuổi, chia sẻ.

Theo các nhân chứng, nhiều thanh niên đeo mặt nạ, mặc áo hoodie xuất hiện trên đường phố với mục đích tìm kiếm xung đột. Xe máy, xe đạp và thậm chí cả những tấm nệm cũ bị đốt cháy, tạo nên các cột khói đen dày đặc bao trùm nhiều khu vực trong thành phố suốt đêm.

Tình trạng hỗn loạn cũng lan tới khu vực gần tháp Eiffel, nơi được thắp sáng bằng các màu đỏ, trắng và xanh để chào mừng chiến thắng lịch sử của PSG.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông và an ninh công cộng, bầu không khí hỗn loạn bên ngoài còn tác động tới giải quần vợt Roland-Garros đang diễn ra tại Paris. Tiếng pháo hoa, tiếng còi hú và tiếng hò hét từ đám đông liên tục vọng vào sân đấu trong các trận đấu buổi tối, bao gồm màn so tài giữa Jacob Fearnley và Cameron Norrie, cũng như trận thắng của Novak Djokovic trước Filip Misolic.

Chia sẻ sau trận đấu, Djokovic cho biết ban tổ chức từng phải cân nhắc liệu các tay vợt có nên trở về khách sạn hay ở lại khu vực Roland-Garros vì lo ngại vấn đề an toàn.

"Có thời điểm mọi người bàn xem chúng tôi có nên ở lại khu vực Roland-Garros hay các khách sạn gần đó hay không, bởi nơi chúng tôi lưu trú nằm khá gần Khải Hoàn Môn", tay vợt người Serbia cho biết.

Anh nói thêm: "Tối hôm đó thực sự rất hỗn loạn. Thành thật mà nói, chúng tôi phải đến khoảng 1 giờ sáng mới về được khách sạn. Đó là một trải nghiệm khá đặc biệt. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng đây rõ ràng là một sự kiện rất lớn đối với Paris."