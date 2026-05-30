Từ 1.000 cổ phiếu của chồng quá cố để lại, cụ bà người Đức bắt đầu đầu tư chứng khoán ở tuổi 75 và từng bước xây dựng khối tài sản hơn 3 triệu euro (hơn 91 tỷ đồng).

Nhắc đến những huyền thoại đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cái tên như Warren Buffett hay Charlie Munger. Thế nhưng, tại Đức, một trong những câu chuyện đầu tư truyền cảm hứng nhất lại thuộc về một người phụ nữ bắt đầu bước chân vào thị trường khi đã 75 tuổi.

Đó là bà Ingeborg Mootz, sinh năm 1922 tại Giessen, Đức. Trước khi qua đời vào năm 2019 ở tuổi 97, bà được biết đến là một trong những nhà đầu tư cá nhân nổi tiếng nhất nước Đức.

Trước khi đến với thị trường chứng khoán, Ingeborg Mootz hoàn toàn không có nền tảng về tài chính hay kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Bà sinh ra tại thị trấn Giessen, Đức, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc sống thiếu thốn khiến bà phải nghỉ học từ sớm để lao động kiếm sống. Năm 17 tuổi, bà kết hôn và dành phần lớn cuộc đời cho công việc nội trợ, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Do người chồng khá chặt chẽ trong chuyện chi tiêu, bà thường phải xin tiền sinh hoạt hằng tuần.

Không chỉ vậy, vì không tham gia lao động tạo ra thu nhập, bà nhiều lần bị chồng đánh giá là không có khả năng kiếm tiền. Những lời nhận xét này khiến bà luôn trăn trở và nuôi quyết tâm chứng minh điều ngược lại.

Đến năm 48 tuổi, Ingeborg Mootz bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư. Bà từng tham gia một khóa đào tạo để trở thành chuyên gia tư vấn tài chính. Tuy nhiên, các vấn đề về sức khỏe khiến bà phải từ bỏ công việc này chỉ sau một thời gian ngắn. Phải nhiều năm sau đó, khi chồng qua đời, bà mới chính thức bước chân vào thị trường chứng khoán. Khi ấy, Ingeborg Mootz đã 75 tuổi.

Ở tuổi xế chiều, nguồn thu nhập của người phụ nữ này chủ yếu dựa vào khoản lương hưu ít ỏi để lại từ chồng. Điều kiện tài chính không mấy dư dả khiến bà phải tìm kiếm những cơ hội gia tăng thu nhập.

Bước ngoặt tài chính đến với Ingeborg Mootz khi bà được thừa kế 1.000 cổ phiếu của công ty năng lượng VEBA do chồng mua từ nhiều năm trước. Số cổ phiếu này trở thành vốn khởi đầu cho hành trình đầu tư của bà.

Năm 2000, VEBA sáp nhập với tập đoàn công nghiệp VIAG, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu nước Đức. Giá cổ phiếu tăng mạnh, giúp Ingeborg Mootz lần đầu tiên thu được khoản lợi nhuận đáng kể từ thị trường chứng khoán.

Thành công ban đầu mang lại cho Ingeborg Mootz sự tự tin để tiếp tục đầu tư. Sau đó, bà rót vốn vào cổ phiếu của hai ngân hàng lớn tại Đức là Commerzbank và IKB Deutsche Industriebank. Bất chấp những biến động của thị trường tài chính toàn cầu vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, những khoản đầu tư của bà vẫn đạt được kết quả ấn tượng. Từ đó, bà Ingeborg Mootz cũng nhận ra khả năng đầu tư của bản thân.

Sau 8 năm tham gia thị trường, khi bước sang tuổi 83, Ingeborg Mootz đã tích lũy được khoảng 500.000 euro (hơn 15 tỷ đồng) từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Những năm tiếp theo, khối tài sản của bà tiếp tục tăng trưởng mạnh và từng vượt mốc 3 triệu euro (hơn 91 tỷ đồng). Thành công ấn tượng này nhanh chóng đưa tên tuổi Ingeborg Mootz lan rộng khắp nước Đức, giúp bà được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "Ngoại già triệu đô".

Chia sẻ về bí quyết đầu tư, Ingeborg Mootz cho biết triết lý của bà rất đơn giản: "Mua ở đầu gối và bán ở vai". Nói cách khác, bà tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá cổ phiếu còn thấp và chốt lời trước khi thị trường đạt đỉnh.

Bên cạnh đó, bà tin rằng trực giác cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư. Theo bà, việc lắng nghe bản thân và không bị cuốn theo tâm lý đám đông đã giúp bà đưa ra nhiều quyết định đúng đắn.

Nữ nhà đầu tư người Đức cũng cho rằng không nên quá phụ thuộc vào tiền bạc hay để việc kiếm tiền trở thành mục tiêu duy nhất. Dù lời khuyên này có vẻ đơn giản, thành công mà bà đạt được lại cho thấy tính thực tiễn của cách tiếp cận đó.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, Ingeborg Mootz còn hỗ trợ người thân quản lý tài sản. Bà từng giúp các thành viên trong gia đình gia tăng đáng kể giá trị tài khoản đầu tư, thậm chí tạo ra khoản tiền đủ lớn để hỗ trợ việc mua nhà.

Ngoài hoạt động đầu tư, bà còn tham gia giảng dạy, tư vấn tài chính qua điện thoại và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng. Bà cũng xuất bản cuốn sách "Thám tử thị trường chứng khoán" , trong đó tổng hợp những bài học đầu tư mà bản thân đúc kết được sau nhiều năm gắn bó với thị trường.

"Tôi hy vọng những kinh nghiệm này có thể giúp người khác đạt được thành công như tôi", bà từng chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 90, Ingeborg Mootz tận hưởng cuộc sống sung túc, tự do theo đuổi những điều mình yêu thích. Hành trình từ một bà nội trợ bị cho là không biết kiếm tiền đến nhà đầu tư triệu phú đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người, cho thấy rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

(Tổng hợp)﻿