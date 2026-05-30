Một chiếc xe buýt đã tông vào 6 ô tô trên cao tốc tại bang Virginia, Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng và 34 người phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt trên cao tốc I-95 gần Quantico, bang Virginia, Mỹ, ngày 29/5/2026. (Ảnh: AP)

Chiếc xe buýt đã tông vào 6 ô tô trên cao tốc liên bang I-95, đoạn qua hạt Stafford, bang Virginia, Mỹ, khi dòng xe phía trước đang giảm tốc để chuẩn bị đi qua khu vực thi công.

Theo cảnh sát bang Virginia, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h35 ngày 29/5 (giờ địa phương) trên làn đường hướng Nam của I-95. Toàn bộ 5 người thiệt mạng đều ở trong các ô tô bị xe buýt đâm trúng. Ngoài ra, 34 người được đưa tới bệnh viện, trong đó 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy giao thông trên tuyến đường này đang chậm lại do có khu vực thi công phía trước. Tuy nhiên, chiếc xe buýt không giảm tốc kịp và đâm vào 6 phương tiện.

Hiện chưa rõ chiếc xe buýt đang được sử dụng cho mục đích gì và có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra và các cáo buộc có thể được đưa ra.

Sau vụ tai nạn, các làn đường hướng Nam vẫn bị phong tỏa trong nhiều giờ, trong khi phương tiện được chuyển hướng sang tuyến khác.