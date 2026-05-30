Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự lãnh án 24 năm tù

Hôm 29-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tòa án tuyên phạt 24 năm tù vì tội biển thủ và nhận hối lộ.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Tân Hương, tỉnh Hà Nam - Trung Quốc đã ra phán quyết phạt tù cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín (tên thật là Lưu Ứng Thành) 24 năm tù, đồng thời phạt tiền 3,5 triệu nhân dân tệ.

CCTV dẫn thông tin từ hội đồng xét xử cho biết trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2025, ông Thích Vĩnh Tín đã lợi dụng chức vụ của mình, bao gồm vị trí trụ trì Thiếu Lâm Tự, để tự mình hoặc câu kết với những người khác biển thủ bất hợp pháp hơn 131 triệu nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, từ năm 2012 đến năm 2022, cựu trụ trì này đã chiếm dụng hơn 151 triệu nhân dân tệ công quỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân trong hơn ba tháng mà không hoàn trả.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín (thứ ba từ phải sang) tham dự lễ khai trương một trung tâm thiền đô thị tại tỉnh Thiểm Tây ngày 28-6-2015. Ảnh: AP

Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa án tuyên bố hành vi phạm tội của bị cáo liên quan đến số tiền đặc biệt lớn, tội danh nhận hối lộ cực kỳ nghiêm trọng và xảy ra trong thời gian dài.

"Những sai phạm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và tác động tiêu cực đến xã hội" - đài CCTV dẫn lời toà án.

Tuy nhiên, nguồn tin từ CCTV cũng bổ sung Thích Vĩnh Tín đã nhận tội, tự nguyện khai báo các chi tiết mà cơ quan chức năng chưa phát hiện ra và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải.

Trước đó, vào năm 2025, phía Thiếu Lâm Tự từng thông báo Thích Vĩnh Tín đang bị điều tra do nghi ngờ chiếm dụng và biển thủ vốn dự án cùng tài sản của nhà chùa.

Hãng tin AP dẫn lại một thông báo trên tài khoản WeChat của ban quản lý ngôi chùa vào thời điểm đó cho hay cựu trụ trì còn bị cáo buộc vi phạm giới luật Phật giáo và phạm pháp khi duy trì quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, đồng thời có ít nhất một người con.

Tân Hoa Xã năm 2015 từng đưa tin ông Thích Vĩnh Tín được biết đến với biệt danh "nhà sư CEO". Ông từng gây ra nhiều tranh cãi khi đẩy mạnh các hoạt động thương mại hóa nhằm quảng bá các buổi biểu diễn kung fu và kinh doanh các sản phẩm lưu niệm gắn liền với thương hiệu của Thiếu Lâm tự.