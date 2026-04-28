Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư liên quan vụ vận chuyển hơn 110kg cần sa từ Thái Lan

(Ảnh: The Nation)

Theo thông tin được BBC đăng tải ngày 28/4, các nghi phạm bị phát hiện tại sân bay ở thủ đô Colombo sau khi cơ quan chức năng kiểm tra hành lý và phát hiện số lượng lớn chất cấm được giấu trong vali.

Kết quả khám xét cho thấy mỗi nhà sư mang theo khoảng 5kg cần sa - loại ma túy được xếp vào nhóm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Sri Lanka. Số ma túy này được cất giấu tinh vi trong các "vách ngăn giả" mới được thiết kế bên trong vali, lẫn với tài liệu học tập và đồ ăn nhẹ.

Theo cơ quan điều tra, nhóm nhà sư trên - phần lớn là tăng sinh - vừa trở về từ Thái Lan sau chuyến đi kéo dài 4 ngày, với toàn bộ chi phí do một cá nhân chưa rõ danh tính tài trợ.

(Ảnh: The Nation)

Một quan chức cảnh sát cho biết thêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nhà sư khác, được cho là người tổ chức chuyến đi, tại khu vực ngoại ô Colombo. Thông tin ban đầu cho thấy người này đã thông báo với các thành viên rằng những kiện hàng mang theo là "đồ quyên góp" và sẽ có phương tiện đến nhận.

Trong quá trình điều tra, đơn vị phòng chống ma túy của cảnh sát Sri Lanka đã thu giữ điện thoại di động của một số nghi phạm, phát hiện nhiều hình ảnh và video cho thấy họ sinh hoạt trong trang phục thường phục trong thời gian ở nước ngoài.

Ngày 26/4, toàn bộ 22 nhà sư đã được đưa ra tòa và bị tạm giam trong 7 ngày để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng nhận định có khả năng một số người trong nhóm không biết rõ về nội dung các kiện hàng mà họ mang theo.

Đây được cho là lần đầu tiên tại Sri Lanka ghi nhận một nhóm nhà sư bị bắt giữ với nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Vụ việc hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.