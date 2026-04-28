Hành khách bất ngờ chuyển dạ sinh con trên chuyến bay của hàng không Mỹ

Brielle, bé gái sinh ngày 24/4/2026 trên chuyến bay của hãng Delta Air Lines ngay trước khi hạ cánh xuống Portland, Oregon. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AP đưa tin ngày 28/4, sự việc xảy ra tối 24/4 (giờ Mỹ) trên chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737, khi hành khách Ashley Blair, đến từ bang Tennessee, bất ngờ chuyển dạ khi máy bay còn cách sân bay quốc tế Portland khoảng 30 phút bay.

Bé gái, được đặt tên là Brielle Renee Blair, nặng khoảng 2,5kg, chào đời sớm hơn dự kiến khoảng hai tuần - và sớm hơn thời điểm máy bay hạ cánh khoảng 20 phút.

Hai nhân viên cấp cứu y tế là Tina Fritz và Kaarin Powell, tình cờ có mặt trên chuyến bay sau kỳ nghỉ tại Cộng hòa Dominica, đã nhanh chóng hỗ trợ sản phụ. Trước đó, họ đang giúp chăm sóc một hành khách khác gặp vấn đề sức khỏe ở phía sau máy bay thì được tiếp viên đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Khi tiếp cận, hai nhân viên xác định sản phụ đã bước vào giai đoạn chuyển dạ với các cơn co dồn dập. Trong điều kiện chuyến bay kín chỗ với 153 hành khách, họ cùng tổ bay nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi để tạo không gian cho ca sinh.

Do không có sẵn bộ dụng cụ đỡ đẻ chuyên dụng, các nhân viên y tế buộc phải ứng biến: sử dụng chăn do hành khách cung cấp và dây giày để buộc dây rốn. Một dây giày khác được dùng làm garo tạm thời để thiết lập đường truyền dịch.

Ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Portland, sản phụ đã sinh con thành công sau vài lần rặn. Bé gái nhanh chóng hồng hào, khỏe mạnh, trong khi người mẹ được đánh giá là giữ tinh thần ổn định trong suốt quá trình sinh.

Sau khi máy bay lăn vào vị trí đỗ, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn sân bay Portland đã tiếp nhận và xác nhận cả mẹ và bé đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai mẹ con sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương để theo dõi.

Trong thông cáo, Delta Air Lines gửi lời cảm ơn tới tổ bay và các nhân viên y tế tình nguyện đã kịp thời hỗ trợ hành khách, đồng thời khẳng định an toàn và sức khỏe của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Sự việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo chia sẻ của Tina Fritz, người trực tiếp hỗ trợ ca sinh, cô vẫn giữ liên lạc với sản phụ sau chuyến bay và cho biết cả hai đã trở nên gắn bó đặc biệt sau trải nghiệm đáng nhớ này.



