Hai du khách Trung Quốc cướp tiệm vàng tại Thái Lan trong 30 giây

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc với cáo buộc thực hiện vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại tỉnh Nakhon Ratchasima vào sáng 27/4, lấy đi nhiều nhẫn vàng trị giá khoảng 300.000 baht (khoảng 243 triệu).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h11 tại một tiệm vàng ở tiểu khu Dan Kwian, huyện Chok Chai. Thời điểm này, hai người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo dài tay màu đen và quần short bất ngờ xông vào cửa hàng khi bên trong chỉ có hai nữ nhân viên.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, hai nhân viên đã nhanh chóng chạy vào phía sau để tránh nguy hiểm. Không thể tiếp cận khu trưng bày dây chuyền vàng do có lưới bảo vệ, hai nghi phạm đã dùng vật cứng đập vỡ tủ kính chứa nhẫn vàng, rồi nhanh chóng vơ lấy số trang sức trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây.

Sau khi gây án, hai đối tượng tẩu thoát bằng một chiếc ô tô sedan màu trắng hiệu Toyota Yaris không gắn biển số, khiến cảnh sát phải phát đi cảnh báo trên toàn quốc.

Đến cuối ngày, lực lượng chức năng xác định được danh tính hai nghi phạm là Zou Qintao (27 tuổi, quê Quảng Đông) và Song Haolong (19 tuổi, quê Tứ Xuyên). Cả hai bị bắt giữ tại một cửa hàng cho thuê xe ở quận Prawet, thủ đô Bangkok sau khi cảnh sát lần theo dấu vết phương tiện gây án.

Tại thời điểm bị bắt, cảnh sát thu giữ được toàn bộ số nhẫn vàng bị cướp. Không tìm thấy súng tại hiện trường, hai nghi phạm khai đã vứt bỏ trong quá trình bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cả hai nhập cảnh Thái Lan với tư cách du khách và đều có bạn gái là người Thái. Do hết tiền tiêu xài, các đối tượng được cho là đã lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Hiện cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima đang trên đường tiếp nhận hai nghi phạm để tiếp tục điều tra, đồng thời hoàn tất hồ sơ phục vụ quá trình truy tố theo quy định pháp luật.

Nguồn: Khaosod