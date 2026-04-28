Bảo vệ chung cư tử vong do bị xe tông khi dẫn học sinh qua đường

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hàn Quốc đã khiến một bảo vệ chung cư thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo thông tin từ cảnh sát quận Michuhol (thành phố Incheon), vào khoảng 8h23 sáng ngày 28/4, tại một con đường thuộc khu vực Juan-dong, một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) do người phụ nữ ngoài 40 tuổi, họ A, điều khiển đã va chạm với ông B, một nam bảo vệ chung cư ngoài 60 tuổi.

Cú va chạm khiến nạn nhân rơi vào tình trạng ngừng tim. Lực lượng cấp cứu 119 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và đưa ông đến bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông B đang làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh băng qua đường tại khu vực gần chung cư.

Tại cơ quan điều tra, tài xế A khai rằng bản thân bị mất ngủ nặng và đã uống thuốc ngủ vào ngày hôm trước. Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ, điều tra người này với cáo buộc gây tai nạn chết người theo Luật xử lý tai nạn giao thông, đồng thời làm rõ khả năng lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc.

Nguồn: Yonhap News