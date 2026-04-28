Hiện trường thảm kịch 2 tàu hỏa đâm nhau tại Indonesia: Ít nhất 7 người thiệt mạng, 81 người bị thương

7 người thiệt mạng, 81 người bị thương

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các nạn nhân sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu xảy ra trong đêm gần thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phát biểu trên truyền hình địa phương vào sáng sớm 28/4, bà Anna Purba, đại diện công ty đường sắt quốc doanh Kereta Api Indonesia (KAI), cho biết vụ tai nạn đã khiến 7 người tử vong và 81 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận ít nhất 2 người còn mắc kẹt và được xác định vẫn còn sống trong đống đổ nát.

Một nhân chứng sống sót kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng khi đoàn tàu đường dài đâm vào đoàn tàu chở khách đang dừng. Sausan Sarifah (29 tuổi), hiện đang điều trị tại RSUD Bekasi với một cánh tay gãy và vết thương sâu ở đùi, cho biết cô đang trên đường về nhà thì tàu dừng tại ga Bekasi Timur, cách Jakarta khoảng 25km.

“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Khi tàu vừa phát hai thông báo, hành khách đã chuẩn bị xuống thì bất ngờ vang lên tiếng đầu máy rít lên rất lớn”, cô kể. “Không ai kịp thoát ra ngoài, mọi người bị dồn lại trong toa, chồng lên nhau. Tôi không biết tình trạng của những người mắc kẹt phía dưới hiện ra sao.”

Sausan cho biết cô từng nghĩ mình sẽ chết ngạt trong đám đông bị mắc kẹt. “May mắn là tôi nằm phía trên nên được đưa ra ngoài sớm”, cô nói.

Theo ông Franoto Wibowo, nguyên nhân ban đầu có thể do một chiếc taxi va quệt vào đoàn tàu chở khách tại điểm giao cắt, khiến tàu này phải dừng lại trên đường ray, sau đó bị đoàn tàu khác đâm trúng.

Tại hiện trường, khung cảnh hỗn loạn diễn ra khi lực lượng cứu hộ liên tục kêu gọi bình oxy, trong khi hàng loạt xe cứu thương xếp hàng dài, bật đèn khẩn cấp. Các nạn nhân được đưa ra khỏi đống toa tàu biến dạng bằng cáng và nhanh chóng chuyển lên xe cấp cứu, trong sự chứng kiến của hàng trăm người dân, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trong khi công tác giải cứu vẫn đang tiếp diễn, ông Sufmi Dasco Ahmad cảnh báo số người thương vong có thể còn tăng. “Quá trình sơ tán vẫn đang diễn ra, nên khả năng số nạn nhân tiếp tục tăng là rất lớn”, ông nói với báo chí tại hiện trường.

Ngoài lực lượng của KAI, quân đội, lực lượng cứu hỏa, cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia và Hội Chữ thập đỏ cũng đang tham gia chiến dịch giải cứu quy mô lớn.

Hành khách mắc kẹt trong toa tàu

Cảnh sát trưởng Jakarta, ông Asep Edi Suheri, cho biết đoàn tàu đường dài đã đâm vào toa cuối cùng, vốn là toa dành riêng cho phụ nữ, của đoàn tàu chở khách.

Theo bà Anna Purba, toàn bộ các nạn nhân đều nằm trên tàu chở khách, trong khi khoảng 240 hành khách trên đoàn tàu còn lại đã được sơ tán an toàn.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Jakarta cho biết vụ va chạm đã gây “thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều toa tàu”. “Vụ việc khiến nhiều hành khách bị thương, đồng thời có một số nạn nhân được ghi nhận mắc kẹt trong các toa do lực va chạm mạnh”, cơ quan này nêu rõ.

Lực lượng cứu hộ hiện đang triển khai các thiết bị chuyên dụng để giải cứu những người bị mắc kẹt ra khỏi phần kết cấu toa tàu bị biến dạng.

Chị Eva Chairista (39 tuổi) cho biết đã vội vã đến RSUD Bekasi sau khi hay tin em dâu của mình, cô Fira (27 tuổi), bị thương trong vụ tai nạn. Khi đến nơi, chị chứng kiến cảnh hỗn loạn tại khu vực phân loại cấp cứu.

“Bác sĩ nói chúng tôi cần kiên nhẫn vì có nhiều người trong tình trạng nặng hơn em dâu tôi”, chị kể.

Vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng gần nhất tại Indonesia xảy ra vào tháng 1/2024 tại tỉnh Tây Java, khiến 4 nhân viên tàu thiệt mạng và khoảng hai chục người khác bị thương.

Tai nạn giao thông không phải là hiếm tại quốc gia quần đảo rộng lớn này, nơi các phương tiện như xe buýt, tàu hỏa, thậm chí cả máy bay thường đã cũ và bảo trì chưa đầy đủ.

Trước đó, năm 2015, một vụ va chạm giữa tàu chở khách và xe minibus tại điểm giao cắt ở Jakarta đã khiến 16 người thiệt mạng.

Nguồn: CNA