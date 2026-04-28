Vụ chôn xe tiền tỷ theo người khuất: Diễn biến mới gây chú ý

Chiếc xe mang biển số có đuôi 8888 với phần nóc phủ tấm vải đỏ được từ từ hạ xuống huyệt mộ tại Trung Quốc thời gian gần đây thu hút sự chú ý.

Cụ thể đoạn clip ghi lại sự việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng, khiến người dùng chỉ trích gay gắt sự lãng phí khi chôn một chiếc ô tô.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một nhóm gồm nhiều người đang cố gắng di chuyển chiếc Mercedes cồng kềnh vào một hố lớn trong khi cần cẩu lơ lửng phía trên.

Chiếc Mercedes này trị giá khoảng 120.000 bảng Anh (hơn 4,2 tỷ đồng) và được gắn biển số xe đặt làm riêng cực kỳ đắt tiền, ước tính trị giá thêm 11.000 bảng Anh (389 triệu đồng) nữa.

Tại Trung Quốc, con số may mắn "8" được coi là điềm báo về tài lộc và giàu có, khiến biển số xe có con số may mắn này trở nên rất được ưa chuộng.

Người đàn ông chôn cất chiếc xe theo người chết. Ảnh: bilibili.com.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này Luật sư Vương Bằng (Wang Peng) từ công ty luật Fahuan (Bắc Kinh) cho biết, dù xe thuộc sở hữu tư nhân, việc tự ý chôn lấp ôtô mà không thực hiện thủ tục thanh lý, hủy đăng ký là vi phạm quy định. Đặc biệt, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia môi trường, một chiếc xe chưa qua xử lý hóa chất khi chôn xuống đất sẽ để lại hậu quả lâu dài. Axit từ bình ắc quy, dầu nhớt và các chất lỏng kỹ thuật khác có thể rò rỉ, gây độc hại cho nguồn đất và mạch nước ngầm tại khu vực dân cư.

Điều đáng nói, sau khi đoạn clip chia sẻ rầm rộ trên mạng chính quyền tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) buộc một gia đình đào chiếc Mercedes S450L lên sau khi chôn làm đồ tùy táng, nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường và bài trừ mê tín.

Ngày 10/4, chính quyền địa phương thông báo đã lập tổ công tác liên ngành để xử lý vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy gia đình ông Jin thực hiện nghi thức này do mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết về luật môi trường.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình phải khắc phục hậu quả. Thay vì chỉ bị nhắc nhở, gia đình họ Kim bị buộc phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuê máy móc và nhân lực để đào chiếc xe lên khỏi mộ. Đồng thời, họ phải thực hiện các biện pháp dọn dẹp và khôi phục lại hiện trường theo tiêu chuẩn môi trường dưới sự giám sát của chính quyền.