Huawei ê chề trước hàng triệu người: Mẫu xe điện 32.000 USD “chết máy” ngay trên sân khấu ra mắt

Một tình huống trớ trêu đã bao trùm sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Harmony Intelligent Mobility (HIMA) vào tối 22/4. “Ngôi sao” của đêm diễn - mẫu xe điện Stelato Z7 - đã bất ngờ gặp lỗi vận hành ngay tại vị trí trung tâm sân khấu, tạo nên một khoảnh khắc khó quên trước hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tuyến.

Theo kịch bản chương trình, sau khi kết thúc phần giới thiệu, các mẫu xe trưng bày sẽ lần lượt di chuyển rời sân khấu để nhường chỗ cho phần tiếp theo. Tuy nhiên, trong khi các “đồng nghiệp” khác rời đi trơn tru, chiếc Stelato Z7 phiên bản màu hồng lại “án binh bất động”.

Quan sát từ hiện trường, có thể thấy rõ sự bối rối của tài xế. Người lái cố gắng điều chỉnh màn hình và vào số nhiều lần nhưng xe không phản ứng. Ông thậm chí phải rời cabin, bước xuống kiểm tra quanh xe rồi quay lại thử tiếp, song chiếc xe vẫn không hề dịch chuyển.

Chủ tịch hãng sau đó phải bước ra thuyết trình về mẫu xe AITO M6 ngay cạnh chiếc Stelato Z7 đang kẹt lại. Để hạn chế sự cố truyền thông, đơn vị tổ chức đã nhanh chóng khóa tính năng bình luận trên kênh livestream.

Sự cố này gây chú ý đặc biệt bởi Stelato Z7 là đứa con chung chiến lược giữa Huawei và tập đoàn BAIC. Dù BAIC chịu trách nhiệm sản xuất, nhưng Huawei mới là bên nắm giữ công nghệ cốt lõi, từ hệ điều hành HarmonyOS đến hệ thống lái thông minh.

Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến sự việc đã bùng nổ trên mạng xã hội Weibo. Blogger công nghệ Xiao Lin nhận định rằng, đối với một sản phẩm có mức giá hơn 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 32.000 USD), những lỗi về độ ổn định như thế này sẽ trực tiếp giáng đòn mạnh vào tâm lý người tiêu dùng.

Đại diện ban tổ chức sau đó đã lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm trong quy trình phối hợp. Họ khẳng định việc xe dừng lại là nằm trong kế hoạch trưng bày, nhưng do thông tin đến tài xế không rõ ràng nên đã dẫn đến những hành động gây hiểu lầm là lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, lời giải thích này vấp phải sự hoài nghi lớn từ cộng đồng mạng: “Nếu là kịch bản sắp xếp, tài xế sẽ không biểu lộ thái độ lo lắng và cố gắng khởi động xe trong vô vọng như vậy”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Sự cố xảy ra vào thời điểm Huawei đang dồn lực để khẳng định vị thế trong thị trường xe thông minh đầy khốc liệt. Hiện tại, Stelato Z7 vẫn đang được chào bán với mức giá khởi điểm từ 32.000 USD (tương đương hơn 800 triệu đồng).

Theo: Edgen Tech