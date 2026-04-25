Chôn xe sang tiền tỷ theo người đã khuất, gia đình Trung Quốc gây phẫn nộ, bị xử lý và buộc xin lỗi công khai

Vào ngày 9 tháng 4, tại một ngôi làng thuộc địa phận thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, một buổi lễ tang đã diễn ra với những chi tiết vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Thay vì đốt những mô hình bằng giấy mô phỏng nhà cửa, xe cộ hay các vật dụng thiết yếu như truyền thống lâu đời của người dân bản địa, một gia đình mang họ Jin đã quyết định chôn cất một chiếc xe hơi thực thụ.

Người đã khuất được xác định là một cụ ông ở độ tuổi thất thập, đồng thời là một người có niềm đam mê mãnh liệt với việc sưu tập các loại phương tiện đắt tiền. Xuất phát từ mong muốn đảm bảo cho linh hồn của người cha được an nghỉ thanh thản và tiếp tục tận hưởng sở thích khi sang thế giới bên kia, các con của ông đã không ngần ngại sử dụng một chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen làm đồ tùy táng.

Theo các thông tin được ghi nhận, chiếc xe này có giá trị ước tính lên tới 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,24 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, chiếc xe còn được gắn biển số "8888" - một dãy số mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt lành và là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Tại khu vực địa phương, những chiếc biển số sở hữu bốn chữ số giống hệt nhau như vậy có thể được giao dịch với mức giá cao ngất ngưởng, lên đến 250.000 nhân dân tệ (khoảng gần 1 tỷ đồng).

Một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội đã ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra sự việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc máy xúc đang cẩn thận nâng chiếc Mercedes-Benz đặt xuống huyệt mộ ngay cạnh một tấm bia đá mới được dựng lên.

Chiếc xe được phủ một tấm vải đỏ bắt mắt, trong khi hai bên gương chiếu hậu cũng được cẩn thận buộc thêm những dải ruy băng màu đỏ. Ngay sau đó, hàng chục người dân trong làng đã cùng nhau xúm lại, dùng sức đẩy chiếc xe vào đúng vị trí, thậm chí nhiều người còn chủ động cầm xẻng để lấp đất hoàn thiện việc chôn cất.

Theo tờ Xin Huanghe, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nhiệt tình của những người hàng xóm, một nam thành viên trong gia đình họ Jin đã tổ chức một bữa tiệc cảm ơn.

Tại đây, người này đã hào phóng trao tận tay những phong bao lì xì màu đỏ, mỗi phong bì chứa 500 nhân dân tệ (tương đương 2 triệu đồng), cho từng người dân đã góp sức giúp đỡ gia đình hoàn thành tâm nguyện. Điều đáng nói là gia đình này hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho quyết định bỏ qua các tập tục cúng tế bằng đồ giấy truyền thống.

Sự việc ngay lập tức đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 30 triệu lượt xem cho các bài đăng liên quan. Một bộ phận lớn cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cáo buộc gia đình họ Jin đang cố tình phô trương sự giàu có của mình một cách phản cảm. Một tài khoản bình luận: "Điều này thật nực cười. Họ chỉ quan tâm đến thế giới bên kia nhưng lại phớt lờ hoàn toàn những hậu quả về ô nhiễm mà họ trực tiếp gây ra cho thế giới của những người đang sống".

Một ý kiến khác cũng đồng tình: "Việc thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc gia đình khi họ còn sống mang ý nghĩa lớn lao hơn gấp nhiều lần so với những cử chỉ mang tính biểu tượng sáo rỗng này". Ở chiều ngược lại, một vài người thân trong gia đình đã lên tiếng bênh vực, khẳng định hành động trên đơn thuần chỉ là một cách để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành.

Tuy nhiên, dư luận không chỉ dừng lại ở vấn đề đạo đức hay phong tục. Nhiều người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy môi trường nghiêm trọng có thể xảy ra. Việc chôn cất một chiếc xe cơ giới nguyên bản, chưa qua bất kỳ quy trình xử lý hút dầu mỡ hay hóa chất độc hại nào, mang đến nguy cơ tàn phá nghiêm trọng đối với chất lượng đất đai và các mạch nước ngầm trong khu vực. Đồng thời, hành động này còn có khả năng vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng đất đai.

Luật sư Wang Peng, hiện đang làm việc tại công ty luật Fahuan ở Bắc Kinh, đã chia sẻ với giới truyền thông đại lục về những khía cạnh pháp lý của vụ việc. Ông nhấn mạnh rằng việc chủ phương tiện không tiến hành đầy đủ và đúng quy định các thủ tục loại bỏ xe cơ giới có thể dẫn đến việc bị áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, bất kể chiếc xe đó là tài sản thuộc quyền sở hữu tư nhân.

Vị luật sư này cũng lưu ý thêm: "Nếu biển số xe bị làm giả, những người liên quan cũng có thể phải đối mặt với việc giam giữ hành chính". Thêm vào đó, có ý kiến từ cư dân mạng cho rằng: "Những người giàu có nhưng lại thiếu hiểu biết như thế này thực sự là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Các nhà chức trách cũng nên mở rộng điều tra xem liệu họ có vi phạm bất kỳ đạo luật nào khác hay không, chẳng hạn như hành vi trốn thuế".

Trước sức ép của dư luận và mức độ nghiêm trọng của sự việc, vào ngày hôm sau, các cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc. Cơ quan nội vụ địa phương đã ban hành thông báo chính thức, xác nhận việc gia đình họ Jin đã bị khiển trách nghiêm khắc vì hành vi chôn cất xe cơ giới trái phép, xuất phát từ tư tưởng mê tín phong kiến. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đại diện gia đình đã phải cúi đầu đưa ra lời xin lỗi công khai trước toàn thể cộng đồng.

Theo các nguồn tin, ngoài việc phải đối mặt với các khoản tiền phạt hành chính, gia đình này sẽ buộc phải tự bỏ tiền túi để chi trả cho toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm công đoạn khai quật chiếc xe, dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm phục hồi nguyên trạng hệ sinh thái của khu vực.