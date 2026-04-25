Hotgirl tố bị bắn “thuốc mê”, ngã gục giữa đường tại lễ hội té nước Thái Lan: Kết quả xét nghiệm khiến tất cả ngỡ ngàng

Bài đăng TikTok hoang mang

Trước đó, ngày 13/4, một cô gái Thái Lan đăng tải video và hình ảnh nằm trên giường bệnh qua tài khoản TikTok @jeeppji, cho biết bản thân gặp sự cố nghiêm trọng khi tham gia lễ hội té nước tại hộp đêm Route 66 ở Bangkok.

Theo lời kể, cô cùng bạn trai đến địa điểm này lúc 22h. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một giờ, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như co giật dữ dội, sùi bọt mép và nhanh chóng mất ý thức, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Điều khiến cô nghi ngờ là trong suốt thời gian đó, cô chỉ uống chung một chai nước có nắp với bạn trai và không nhận đồ uống từ người lạ. Trong khi bạn trai hoàn toàn bình thường, cô lại là người duy nhất gặp vấn đề.

Cô cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc bị nhiều người dùng súng nước bắn trực tiếp vào mặt và miệng, nghi ngờ chất lỏng trong súng có chứa “thuốc mê”.

GHB là chất ức chế thần kinh trung ương mạnh, có thể gây chóng mặt, mất ý thức, thậm chí co giật nếu dùng liều cao, nên thường bị gắn với các vụ án xâm hại hoặc cướp tài sản.

Việc giấy chẩn đoán từ một bệnh viện tư có nhắc đến GHB càng khiến câu chuyện lan rộng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài Thái Lan. Không ít du khách bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn khi tham gia lễ hội té nước.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều ý kiến hoài nghi. Một số người cho rằng việc đưa GHB vào cơ thể qua hình thức súng nước không khả thi, cả về liều lượng lẫn hiệu quả.

Kết luận cuối cùng

Trước áp lực dư luận, ngày 20/4, cô gái đã đến đồn cảnh sát Makkasan trình báo vụ việc và cung cấp lời khai. Đồng thời, cô được đưa đến Bệnh viện Cảnh sát để tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định có hay không sự hiện diện của GHB trong cơ thể.

Kết quả công bố ngày 24/4 cho thấy cả mẫu máu xét nghiệm mới và mẫu được lấy từ ngày xảy ra sự việc tại bệnh viện tư đều không phát hiện GHB, ma túy hay bất kỳ chất độc nào.

Về chi tiết gây hiểu lầm trong giấy chẩn đoán ban đầu, phía bệnh viện giải thích rằng việc đề cập đến GHB chỉ là giả định dựa trên triệu chứng lâm sàng, không phải kết luận xác định.

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ hiểu sự lo lắng của nạn nhân khi gặp tình trạng sức khỏe bất thường tại nơi đông người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng kêu gọi cộng đồng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, phía cảnh sát nhấn mạnh Thái Lan nói chung và lễ hội té nước nói riêng vẫn là điểm đến an toàn đối với du khách, khuyến cáo người dân nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức để tránh gây hoang mang không cần thiết.

Nguồn: ETtoday