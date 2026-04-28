Gen Z Hàn Quốc chấp nhận thân phận "ăn xin"

Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng mạnh trong năm nay, do giá thực phẩm và nguyên vật liệu tăng cao. Sự gia tăng này gây gánh nặng cho người tiêu dùng, nhiều người cho rằng chi phí sinh hoạt vượt xa số liệu lạm phát chính thức, buộc giới trẻ phải cắt giảm chi tiêu.

Để đối phó, người tiêu dùng trẻ tuổi đang chuyển sang lối sống tiết kiệm cực độ, một chiến lược sinh tồn được gọi là "jjantech" - từ ghép của hai từ tiếng Hàn là "bít tết" và "công nghệ" - thay thế cho lối tiêu dùng "YOLO" (sống chỉ một lần) của thế hệ trước.

Do suy thoái kinh tế kéo dài và tỷ giá hối đoái cao, những người ở độ tuổi 20 và 30 đang tìm đến các nền tảng kỹ thuật số như "phòng cho người ăn xin" (geojibang) và "bản đồ cho người ăn xin" (geojimap) để biến việc tiết kiệm tiền của họ thành một trò chơi.

Một sinh viên đại học xem thực đơn bên ngoài một nhà hàng ở quận Seodaemun, Seoul, ngày 7 tháng 4. Ảnh của Na Min-seo, Korea Times.

Trên các nền tảng di động trong nước như KakaoTalk, người tham gia chia sẻ chi tiêu hàng ngày của họ trong các nhóm trò chuyện công khai và khen ngợi lẫn nhau vì đã hoàn thành "thử thách không chi tiêu".

"Tôi đã mua trà xanh túi lọc với giá 3.100 won (khoảng 55.000 VNĐ)", một người dùng viết. Một người khác nói, "Hãy pha và uống chúng hai hoặc ba lần." Khi một người dùng khác nói, "Tôi dự định chi 75.000 won cho phí tham gia chạy marathon", mọi người trong phòng bình luận đáp lại, "Nếu bạn chỉ đi bộ thì miễn phí."

Han Su-min, 26 tuổi, điều hành một phòng chat với biệt danh "Vua ăn mày". Han thường mua cà phê hòa tan giá rẻ trên đường đi làm để tránh phải trả phí cho các cửa hàng nhượng quyền.

"Giá cả tăng vọt, nên gánh nặng chi phí sinh hoạt cũng tăng lên," Han nói. "Tôi lập nhóm chat này để tiết kiệm tiền."

Giảm thiểu chi phí hàng ngày

Đối với giới trẻ, "jjantech" (công nghệ tiết kiệm) không còn mang nhiều định kiến nữa. Nhiều người hiện coi đó là một chiến lược sinh tồn hơn là chỉ đơn thuần là thói quen tiết kiệm. Khi áp lực kinh tế ngày càng gia tăng, bao gồm đồng won yếu và suy thoái kéo dài, giới trẻ đang vượt ra khỏi lối sống tiết kiệm thông thường và áp dụng những chiến thuật "chắt chiu từng đồng" chỉ để đủ sống.

Kim Min-ah, một sinh viên đại học 24 tuổi, là một trong số đó. Cô ấy tránh các hoạt động giao lưu xã hội.

"Ngay cả tiền mua nước đóng chai cũng là lãng phí, vì vậy tôi dùng máy lọc nước của trường và ăn gimbap (cơm cuốn rong biển) mua ở cửa hàng tiện lợi thay vì ăn ngoài", Kim nói.

"Nếu tôi ra ngoài, tiền sẽ tuột khỏi tay tôi, vì vậy tôi thậm chí không thèm đặt lịch hẹn."

Moon, một nhân viên văn phòng 24 tuổi, cho biết: "Quần áo đắt đỏ đến nỗi tôi vẫn đang mặc những bộ quần áo mua từ hồi năm nhất đại học."

Jeong Ye-eun, 24 tuổi, sinh viên cao học, đi bộ tới 40 phút để tiết kiệm tiền vé phương tiện công cộng. Lee Ji-min, 25 tuổi, người đang tìm việc, bỏ qua việc thăm bố mẹ ở Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang, để tiết kiệm 100.000 won tiền vé tàu KTX khứ hồi từ Seoul.

"Mặc dù tôi rất muốn gặp bố mẹ, nhưng tôi vẫn đang cố kìm nén cảm xúc," Lee nói.

Trong khi đó, Kim Se-rin, 26 tuổi, đi bộ 8.000 bước mỗi ngày trên ứng dụng đi bộ của thành phố Seoul "Wrist Doctor 9988" để tích điểm Seoul Pay mua đồ ăn.

Bản đồ dành cho những người tiêu dùng siêu tiết kiệm

Xu hướng này gần đây đã phát triển thành một nền tảng chuyên dụng có tên gọi "bản đồ cho người ăn xin", theo dõi các món ăn giá rẻ dưới 8.000 won (khoảng 144.000 VNĐ) mỗi bữa - hoặc 10.000 won (khoảng 180.000 VNĐ) ở các khu vực đắt đỏ như Gangnam và Yeouido. Bản đồ do cộng đồng đóng góp này làm nổi bật các lựa chọn tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như cốt lết heo 5.000 won (khoảng 90.000 VNĐ) và mì xào Hàn Quốc 4.000 won (khoảng 72.000 VNĐ).

Người dân xếp hàng chờ mua đồ ăn tại một nhà hàng nằm trong "bản đồ dành cho người ăn xin" ở chợ Yeongcheon, quận Seodaemun, Seoul, ngày 14 tháng 4. Ảnh: Newsis

Kim Tae-young, 22 tuổi, sinh viên Đại học Nữ sinh Sungshin, sử dụng bản đồ này hàng ngày để tìm các lựa chọn thay thế cho căng tin trường ngày càng đắt đỏ. Nhà phát triển Choi Sung-soo, 34 tuổi, đã ra mắt phiên bản ứng dụng vào ngày 10 tháng 4, báo cáo 21.500 lượt tải xuống trong sáu ngày và 1,31 triệu lượt truy cập web tích lũy.

Bản đồ này cũng vô tình đóng vai trò như một hình thức tiếp thị miễn phí cho các nhà hàng độc lập địa phương. Một chủ nhà hàng 30 tuổi ở khu vực trường đại học tên là Lee cho biết nền tảng này cho phép các doanh nghiệp tránh được phí giao hàng cao của các ứng dụng, có thể lên tới 15%.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự thay đổi này thể hiện một sự chuyển biến cơ bản trong thói quen tiêu dùng chứ không phải là một trào lưu nhất thời. Giáo sư khoa học tiêu dùng Lee Eun-hee của Đại học Inha cho biết xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời kỳ suy thoái kinh tế khi giới trẻ phải đối mặt với sự bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, giáo sư danh dự ngành xã hội học tại Đại học Chung-Ang, Lee Byung-hoon, cho rằng trong khi giới trẻ đang đối phó với nỗi lo lắng về kinh tế thông qua sự hài hước, thì việc bình thường hóa những biệt danh tự hạ thấp bản thân như "người ăn xin" lại đáng lo ngại đối với sức khỏe tâm lý của thế hệ này.

Nguồn: Korea Times