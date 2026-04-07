Trào lưu mới của Gen Z Trung Quốc: Hẹn hò trong lúc đi giao đồ ăn

Thay vì chìm đắm trong những buổi hẹn hò tốn kém mang đậm phong cách của những kẻ "lạc lối ở Bắc Kinh", Gen Z sống tại các đô thị sầm uất của Trung Quốc đang tìm đến một giải pháp thay thế đầy sáng tạo.

Họ gọi đó là "city work", một xu hướng hẹn hò kết hợp hài hòa giữa sự lãng mạn và lao động tay chân nhẹ nhàng. Bằng cách cùng nhau ngồi trên những chiếc xe đạp điện/xe máy điện và len lỏi qua các con phố để giao đồ ăn mang đi, các cặp đôi đã tìm ra một phương thức hiệu quả để chống lại sự kiệt sức nơi chốn thị thành, đồng thời kiếm thêm một khoản tiền mặt thiết thực cho cuộc sống.

Đối với phần lớn cư dân thành phố, guồng quay cuộc sống thường nhật đã biến thành một vòng lặp vô cùng đơn điệu. Họ phải đối mặt với những chuyến đi làm mệt mỏi dường như kéo dài vô tận và những buổi tối vô hồn khi chỉ biết lướt các video ngắn trên điện thoại di động.

Tuy nhiên, qua trào lưu giao hàng chung này, giới trẻ đã nhận ra rằng chính những hoạt động thể chất nhẹ nhàng ngoài trời lại mang đến một liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Việc di chuyển trên đường phố và phối hợp hoàn thành các đơn hàng giúp họ giải tỏa đáng kể những căng thẳng tích tụ sau một ngày dài làm việc căng thẳng tại văn phòng.

Trong những cuộc hẹn hò này, công việc dường như không còn là một gánh nặng. Thông thường, một người sẽ đảm nhận nhiệm vụ cầm lái chiếc xe điện để luồn lách qua các ngã rẽ, trong khi người còn lại sẽ phụ trách việc nhận thức ăn từ cửa hàng và trao tận tay cho khách. Sự phân công nhịp nhàng này đã biến một công việc nhàm chán thành một trải nghiệm chia sẻ đầy niềm vui. Các cặp đôi có thể cười đùa thoải mái khi cùng nhau dạo quanh thành phố và họ thường thừa nhận rằng chính những khoảnh khắc giản dị như vậy đã thắt chặt thêm sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người.

Không chỉ mang lại tiếng cười, việc cùng nhau làm việc còn mở ra một góc nhìn chân thực nhất về người bạn đồng hành của mình. Một cá nhân đã thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm này: "Trong quá khứ, họ nói rằng đi du lịch cùng nhau tiết lộ tính cách thực sự của một người. Bây giờ, chia sẻ một ca giao hàng đóng vai trò như bài kiểm tra căng thẳng cuối cùng. Một người bạn từng nói với tôi, 'Sau ba buổi xem mặt ở quán cà phê, tôi không thể hiểu rõ ai cả. Nhưng sau một ca giao hàng, mọi thứ trở nên rõ ràng'".

Câu nói này đã phản ánh chính xác giá trị cốt lõi của trào lưu mới, nơi những va chạm thực tế trong quá trình làm việc chung giúp con người bộc lộ bản chất một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh những giá trị sâu sắc về mặt tinh thần, sức hút của trào lưu "city work" còn nằm ở lợi ích kinh tế vô cùng rõ ràng. Lấy ví dụ về trường hợp của một người phụ nữ họ Li đến từ Trịnh Châu, một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam ở khu vực miền trung Trung Quốc. Bắt đầu tham gia giao đồ ăn cùng đối tác của mình từ tháng 7 năm 2025, cặp đôi này thường dành khoảng hai giờ mỗi tối để rong ruổi trên đường. Họ hoàn thành đều đặn từ năm đến tám đơn hàng mỗi ca và thu về khoảng 40 nhân dân tệ. Nhờ sự nỗ lực này, mỗi tháng họ kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 4 triệu đồng).

Nữ nhân viên này vui vẻ chia sẻ: "Nó không hề mệt mỏi chút nào; trên thực tế, chúng tôi thực sự thích nó. Số tiền chúng tôi kiếm được đóng góp vào quỹ du lịch của chúng tôi".

Câu chuyện của Li Zi, một cô gái trong độ tuổi 20 đang làm việc tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc, cũng mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng. Đối với cô và đối tác, việc giao đồ ăn không chỉ đơn thuần là một hoạt động hẹn hò giải trí. Họ xem đây là một chiến lược nghiêm túc để xây dựng một quỹ tình yêu vững chắc.

Mỗi đêm, họ tiếp cận công việc giao đồ ăn với tâm thế của những người đang tham gia một trò chơi nhập vai ngoài đời thực. Cô gái này mô tả: "Chúng tôi bắt đầu nhận đơn hàng đồng thời và sau đó đi theo những con đường riêng của mình. Nó bao gồm bản đồ, nhiệm vụ và những sự kiện bất ngờ. Nó thú vị hơn nhiều so với việc ngồi ở nhà chơi trò chơi điện tử và chúng tôi có thể sử dụng số tiền mình kiếm được ngay lập tức. Nó mang lại cảm giác chân thực và trọn vẹn".

Không dừng lại ở việc kiếm tiền, xu hướng này còn được phát triển thành những chuyến phiêu lưu khám phá đô thị sâu sắc. Tại tỉnh Quảng Đông ở phía nam, một chàng trai tên Ajie cùng bạn gái đã biến những ca giao hàng thành cơ hội để thám hiểm thành phố. Ajie hào hứng kể lại: "Chúng tôi thích nhận các đơn hàng ở những khu phố cũ. Việc điều hướng qua các con hẻm và đường phụ đã giúp chúng tôi khám phá ra những viên ngọc ẩn và trải nghiệm một khía cạnh khác của cuộc sống về đêm ở Quảng Châu".

Khi trào lưu thực tế này ngày càng lan rộng, nó đã nhanh chóng thổi bùng lên vô số cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội của Trung Quốc. Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình trước cách tiếp cận tình yêu mới mẻ của giới trẻ.

Một người dùng mạng để lại bình luận tán thưởng: "Tôi đã thử nó và nó thực sự thú vị. Thời gian trôi nhanh khi bạn làm việc cùng nhau và luôn có điều gì đó để trò chuyện". Trong khi đó, một người khác đã đúc kết lại toàn bộ tinh thần của xu hướng này bằng một lời khẳng định đầy sức nặng: "Đây là sự lãng mạn của đời thực".