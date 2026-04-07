Iran báo tin không lành tới thế giới về eo biển Hormuz, tuyên bố "không có ngoại lệ"

Các quốc gia sẽ phải trả "phí an ninh" để tàu của họ được đi qua eo biển Hormuz an toàn, hãng tin NourNews của Iran đưa tin.

"Iran sẽ cho phép tàu của các quốc gia thân thiện đi qua eo biển an toàn nếu họ trả tất cả các khoản phí an ninh và không có quốc gia nào là ngoại lệ", một nguồn tin nói với hãng tin có liên hệ với Hội đồng An ninh Tối cao Iran.

Người này nói thêm rằng quy định mới sẽ áp dụng nghiêm ngặt đối với tất cả các quốc gia không thù địch, bao gồm cả các quốc gia thân thiện, như một phần trong chiến lược của Iran nhằm bù đắp một phần cho thiệt hại vì cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu eo biển Hormuz được mở cửa trở lại vào ngày 6/4.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nhấn mạnh rằng những diễn biến khu vực gần đây đã tạo ra một thực tế mới, trong đó các cường quốc ngoài khu vực, đứng đầu là Mỹ, không còn khả năng áp đặt hay chi phối môi trường an ninh hàng hải gần Iran.

Cơ quan này tái khẳng định eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái cũ, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực trước mọi hành động can thiệp mà Tehran cho là gây bất ổn.

"Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel”, Hải quân IRGC tuyên bố.

Đến nay, Iran chỉ cho phép giao thông hạn chế qua tuyến đường thủy này kể từ khi nổ ra xung đột vào ngày 28-2, làm gián đoạn dòng chảy của khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu.

Dữ liệu từ các tổ chức vận tải biển quốc tế cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm 94% kể từ cuối tháng 2 khi xung đột bùng phát. Số tàu đi qua eo biển mỗi ngày giảm từ khoảng 138 xuống dưới 10 tàu.

Báo cáo từ Lloyd's List và các nguồn tin khu vực cho biết có khoảng 2.000-3.000 tàu đang mắc kẹt quanh eo biển, trong khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ước tính hơn 3.200 tàu bị ảnh hưởng, khiến gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên tàu.

Theo Nour News, Tass﻿