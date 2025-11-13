Xông vào cướp tiệm vàng, khi biết không thể chạy thoát, nghi phạm làm 1 việc khiến tất cả đều sững sờ

Mới đây, một vụ cướp tiệm vàng tại Thái Lan đã diễn biến với kết cục không ngờ khiến những nhân chứng có mặt đều bàng hoàng. Tình tiết của vụ việc diễn ra hệt như trong một bộ phim hành động với cái kết khó đoán khiến nhiều người chú ý.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại thông tin từ tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 11 vừa qua tại vùng Isaan, đông bắc Thái Lan. Theo đó, một người đàn ông, sau đó được xác định danh tính là Sakda Yotsuwan đã lái một chiếc ô tô bán tải màu trắng đến một tiệm vàng tại đây.

Yotsuwan bước vào cửa hàng và nói rằng anh ta muốn cầm cố một chiếc vòng cổ vàng. Sau khi kiểm tra, chủ tiệm nói với anh ta rằng chiếc vòng cổ là giả và không thể cầm cố.

Tên cướp đã đi ô tô đến tiệm vàng để yêu cầu cầm cố một chiếc vòng cổ vàng.

Tưởng như câu chuyện đã kết thúc ở đây thì người đàn ông bất ngờ rút súng ra, yêu cầu đưa 200.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 162 triệu VNĐ). Chủ cửa hàng giả vờ đồng ý và nói với tên cướp rằng anh sẽ lấy tiền mặt từ kho phía sau cửa hàng.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã quay lại với khẩu súng của mình. Điều này dẫn đến một cuộc đấu súng, trong đó chủ cửa hàng thừa nhận đã bắn một phát vào vai của đối phương để cảnh cáo. Yotsuwan sau đó cũng rút súng ra.

Tên cướp bất ngờ rút súng ra, tự tử ngay trước mặt chủ tiệm vàng.

Sau khi Yotsuwan ngã xuống, chủ cửa hàng đã khóa cửa trước để ngăn anh ta trốn thoát. Tuy nhiên, điều không ngờ nhất đã xảy ra, khi Yotsuwan phát hiện ra hắn đã không còn đường lui, nên sau đó đã tự bắn vào đầu mình và tử vong tại chỗ.

Chủ tiệm đã trình báo vụ việc với cảnh sát lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy thi thể nghi phạm Sakda Yotsuwan trước quầy. Anh ta được tìm thấy với hai vết thương do súng bắn - một vết vào thái dương phải và một vết vào vai trái. Một khẩu súng ngắn với cỡ nòng 9mm được phát hiện gần thi thể anh ta.

Sau vụ việc, cảnh sát đang xem xét các đoạn phim giám sát từ cửa hàng và khu vực xung quanh. Họ cũng đang thu thập bằng chứng pháp y. Tuy nhiên, động cơ của nghi phạm vẫn đang được điều tra.