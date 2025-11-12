Người đàn ông cầm súng cướp số vàng trị giá 2,7 tỷ đồng

Somphong Yoosuk, 28 tuổi, bị cáo buộc cầm súng xông vào cửa hàng vàng tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, vào chiều ngày 9/11.

Đội mũ và đeo khẩu trang, hắn ta dùng súng lục đe dọa các nhân viên đang hoảng sợ trước khi nhảy qua quầy để lục lọi các tủ trưng bày.

Đoạn clip cho thấy Somphong đập vỡ tủ kính trong khi dùng súng đe dọa các nhân viên. Cầm số trang sức trị giá 3,4 triệu THB (2,7 tỷ đồng) trong tay, hắn ta cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị một cảnh sát mặc thường phục khống chế.

Người đàn ông cầm súng cướp tiệm vàng.

Somphong đã bị đưa đến đồn cảnh sát quận Krathum Baen, nơi hắn ta đã thú nhận vụ cướp.

Hắn ta tuyên bố rằng mình phạm tội do căng thẳng và khó khăn về tài chính. Hắn ta nhiều lần xin lỗi về hành động của mình.

Những người chứng kiến cho biết họ đã nhìn thấy hắn ta đi vòng quanh khu vực ngay trước khi xảy ra vụ tấn công.

Trung sĩ cảnh sát Sukit Klasongkhram, người đã bắt giữ Somphong, cho biết: "Trong khi bị khống chế, nghi phạm liên tục xin lỗi và nói rằng anh ta cần tiền mà không giải thích thêm.

Chúng tôi dự định sẽ điều tra hồ sơ tài chính của anh ta và nguồn gốc của khẩu súng mà chúng tôi tin là đã bị đánh cắp từ người khác".

Somphong đã được bàn giao cho nhân viên điều tra và phải đối mặt với các cáo buộc cướp có vũ khí và tàng trữ vũ khí trái phép.