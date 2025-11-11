Ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp, người phụ nữ nhận kết đắng

Một vụ ẩu đả kịch tính đã xảy ra bên trong một cửa hàng trang sức ở khu vực Ranip, Ahmedabad, Ấn Độ, sau khi người phụ nữ cố gắng tấn công người thợ kim hoàn bằng cách ném bột ớt vào mắt ông ta để thực hiện vụ cướp.

Người thợ kim hoàn, được xác định là Soni, đã trả đũa ngay lập tức bằng cách tát người phụ nữ nhiều lần. Toàn bộ sự việc được ghi lại trên camera giám sát.

Người phụ nữ ném ớt bột vào chủ tiệm vàng.

Theo clip, Soni đang ở một mình trong cửa hàng vàng bạc gần chợ rau Ranip thì một phụ nữ giả dạng khách hàng bước vào. Ngay sau đó, cô ta cố gắng ném bột ớt vào mắt Soni. Người thợ kim hoàn đã kịp thời che chắn, ngăn không cho bột ớt bắn vào mắt. Nhận ra ý đồ của người phụ nữ, Soni đứng dậy từ phía sau quầy và đối đầu với cô ta.

Soni nhảy qua bàn và tát người phụ nữ liên tục, được cho là khoảng 20 cái, trước khi đuổi cô ra khỏi cửa hàng.

Cảnh sát Ranip đã tiếp nhận vụ việc và đang sử dụng đoạn clip để truy tìm người phụ nữ. Thanh tra Ketan Vyas của Đồn Cảnh sát Ranip cho biết mặc dù Soni từ chối nộp đơn khiếu nại chính thức, nhưng cảnh sát đã bắt đầu điều tra dựa trên bằng chứng từ clip.

"Chủ cửa hàng đã từ chối nộp đơn khiếu nại, nhưng cảnh sát đã bắt đầu điều tra người phụ nữ dựa trên camera giám sát", PI Vyas xác nhận, theo trích dẫn của Dainik Bhaskar.

Cảnh sát đang cố gắng xác định danh tính người phụ nữ và xác định xem cô ta có đồng phạm nào liên quan đến vụ cướp hay không.