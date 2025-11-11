Bác sỹ tắc trách, bệnh nhân suýt bị mổ lấy tạng hiến ngay khi còn sống

Hoover Rhorer (33 tuổi), sống tại bang Kentucky, Mỹ từng trải qua giờ phút kinh hoàng khi suýt bị bác sỹ đem đi hiến tạng trong lúc hôn mê.

Hoover nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do sử dụng ma túy quá liều. Hai ngày sau khi nhập viện, đội ngũ y tế tại bệnh viện và gia đình đều tin rằng Hoover sẽ không tỉnh lại.

Các nhân viên của Kentucky Organ Donor Affiliates (KYDA), tổ chức phi lợi nhuận cấy ghép tạng của tiểu bang, tiếp cận em gái bệnh nhân - Donna Rhorer - để thông báo rằng về ước nguyện hiến tạng của anh. Họ cần sự chấp thuận của cô trước khi ngắt toàn bộ máy móc hỗ trợ sự sống và bắt đầu quá trình lấy tạng.

"Tôi vô cùng đau buồn, tưởng như đã mất đi người anh trai yêu. Các nhân viên ấy tạo cho tôi cảm giác phải để anh trai ra đi nhanh chóng vì như vậy các cơ quan nội tạng mới được khỏe mạnh", Donna chia sẻ.

Cô cũng nói thêm rằng bản thân rất tôn trọng tâm nguyện của anh trai mình nên đã đồng ý. Tuy nhiên, Hoover vẫn sống sót sau khi bị ngắt máy.

Các nhân viên y tế vội triển khai quy trình lấy tạng hiến mà không đánh giá đầy đủ tình trạng của Hoover. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong buổi tưởng niệm danh dự, Hoover nằm trên giường bệnh viện, để em gái và hai cậu con trai nhỏ, 8 và 9 tuổi, đưa qua hành lang đến phòng hiến tạng. Đôi mắt của Hoover nhắm nghiền nhưng con ngươi vẫn cố gắng đảo liên tục, cố gắng một cách tuyệt vọng để ra hiệu cho mọi người xung quanh.

Khi đến phòng mổ, các bác sĩ chuẩn bị để tiến hành lấy thận và tuyến tụy của anh đi hiến tặng. May mắn thay, một nhân viên y tế nhận ra sự bất thường của bệnh nhân và dừng ca mổ trong những giây phút cuối cùng.

Hiện nay, Hoover được người thân đưa về nhà chăm sóc và sức khỏe dần cải thiện. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trên bàn mổ lúc ấy.

Vụ việc trên khơi mào cho cuộc điều tra quy mô lớn của chính phủ Mỹ đối với Cơ quan Dịch vụ và Nguồn lực Y tế Liên bang (HRSA), cho thấy tổng cộng có 73 trường hợp phẫu thuật hiến tạng sai phạm. Các nhà điều tra cho rằng nhân viên y tế lẽ ra phải đánh giá phẫu thuật hiến tạng dựa trên mức độ ý thức của bệnh nhân hôn mê.

Báo cáo của chính phủ ghi nhận rằng Hoover đã thể hiện các dấu hiệu sự sống rõ ràng ở nhiều thời điểm nhưng các nhân viên y tế và nhân viên tổ chức hiến tạng vẫn chỉ đạo tiếp tục phẫu thuật.